When it´s cold outside, drink oat inside – der Winter Oat Latte von Blue Farm.

Diesen Winter trotzen wir der Kälte und lassen uns von unserem liebsten Bio-Haferdrink wohlig-warm umarmen. Der Blue Farm Oat Latte ist jetzt noch feiner im Geschmack und erinnert uns dank seiner weichen Note nach Zimt, Orangen- und Zitronenschalenstückchen an einen herrlich duftenden Gewürzkuchen, kombiniert mit der gewohnt cremig-zarten Oat Base. Alle Zutaten sind Bio, ohne künstliche Zusätze und mit einem Hauch Rohrohrzucker für eine angenehme Süße abgerundet. Der Winter Oat Latte ist eine perfekte Alternative zu (Kinder-) Punsch, Glühwein und co. und in limitierter Auflage erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.

Blue Farm Winter Oat Latte. Lieben wir.

Das macht den Winter Oat Latte von Blue Farm so besonders:

# perfekter Wintergenuss ohne künstliche Zusätze

# natürliche Fruchstückchen verfeinert mit Orange, Tonkabohne, Anis & Zimt

# ein Hauch Rohrohrzucker für eine feine, milde Süße

# 100% Bio und vegan

# Gluten- und laktosefrei

Blue Farm Winter Oat Latte. Wohlig. Warm. Winterlich.

Über Blue Farm

Blue Farm entwickelt das Thema Milch radikal neu, mit pflanzlichen Produkten in Pulverform. Indem das Unternehmen buchstäblich auf Wasser verzichtet und nur die fermentierte Pflanzenbase verkauft, reduziert es den Fußabdruck des Produkts erheblich und kann mehrere Liter Pflanzenmilch frei von Zusätzen direkt in den Briefkasten an den Endkunden liefern. Das Team von Betriebswirten, Lebensmitteltechnikern und Marketeern setzt stark auf den Online-Vertrieb und ein praktisches Milch-Abo. Seit der Einführung Anfang 2021 wurde bereits Haferdrinkpulver für über 1.000.000 Liter Haferdrink verkauft. Die Oat Base Bio wurde von Peta mit dem Vegan Food Award als bester Pflanzendrink 2022 ausgezeichnet.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 9,39 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 4 Liter Haferdrink). Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt gleichzeitig maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird. Der Winter Oat Latte kostet 12,95 €.

