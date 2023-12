HYCU: Angela Heindl-Schober wird Senior Vice President Global Marketing

Branchenexpertin leitet weltweite Marken-, Demand-Gen- und Go-to-Market-Initiativen für schnell wachsenden Multi-Cloud- und SaaS-Anbieter von Backup- und Recovery-Lösungen

HYCU, Inc., ein führender Anbieter von Data Protection as a Service und eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche, gibt heute die Ernennung von Angela Heindl-Schober zur Senior Vice President, Global Marketing bekannt. Mit einer überzeugenden Erfolgsbilanz von über 28 Jahren in globalen Marketingfunktionen werden Heindl-Schobers Fachwissen und Erfahrung entscheidend dazu beitragen, die Marketingstrategie von HYCU voranzutreiben und die Position des Unternehmens als Vordenker im Markt für SaaS-Data Protection zu festigen.

In ihrer neuen Rolle wird sich Angela Heindl-Schober auf die Abstimmung von Go-To-Market Strategien, die Förderung der Teamzusammenarbeit, die Beschleunigung der digitalen Expansion, die Markenbekanntheit und die Stärkung der Partner- und Kundenbindung konzentrieren. Ihre beachtliche bisherige Laufbahn umfasst den erfolgreichen Einsatz für global aufgestellte Technologieunternehmen wie Vectra AI, Riverbed Technology, Infor und Electronic Data Systems (jetzt Teil von HPE). Zuletzt war Heindl-Schobers Einsatz während ihrer achtjährigen Tätigkeit bei Vectra AI entscheidend für das bemerkenswerte Wachstum von Vectra AI.

Simon Taylor, Gründer und CEO von HYCU, Inc., erklärt: „Wir freuen uns, Angela Heindl-Schober in unserem Führungsteam zu begrüßen. Ihr Eintritt ins Unternehmen markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserem bisher erfolgreichsten Jahr. Angelas Fachwissen in den Bereichen strategische Positionierung, Messaging und digitales Marketing wird bei der Verfolgung unserer ehrgeizigen Ziele von entscheidender Bedeutung sein. Ihre Ernennung unterstreicht unser Engagement, die Erwartungen zu übertreffen, und wir sind zuversichtlich, dass sie eine entscheidende Rolle für unseren weiteren Erfolg spielen wird.“

HYCU wurde 2018 gegründet und hat mit Tausenden von Kunden weltweit und einer beträchtlichen Finanzierung von 140 Millionen US-Dollar von namhaften Investoren wie Bain Capital Ventures, Acrew Capital, Atlassian Ventures, Cisco Investments und Okta Ventures große Anerkennung im Mart erfahren. Im Jahr 2023 führte HYCU R-Cloud ein, die erste Data Protection-Entwicklungsplattform für SaaS, und setzte mit seiner umfassenden und integrierten Plattform einen neuen Branchenmaßstab. Die jüngste Ankündigung der 50. SaaS-Integration des Unternehmens untermauert seine Position als Innovator auf diesem Gebiet weiter.

„Ich freue mich, der HYCU-Familie beizutreten und Teil ihrer visionären Reise zu sein“, sagt Angela Heindl-Schober. „Die einzigartige Marktposition von HYCU, gepaart mit einem branchenführenden NPS-Score, der Anerkennung als Visionär im Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 2023 und einem leidenschaftlichen Führungsteam, bietet eine tolle Gelegenheit. Ich möchte und kann hier einen Beitrag zu einem Unternehmen zu leisten, dem weiterhin großes Wachstum sowie eine erhebliche Wirkung auf die Branche bevorstehen.“

Bild:Angela Heindl-Schober wechselt von Vectra AI zu HYCU

Quelle:HYCU