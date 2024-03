I am Woman – Frau sein mit mother nature

Für uns ist jeder Tag Weltfrauentag und wir nehmen das Thema als Anlass, die Vielfalt und Schönheit von Frauen auf der ganzen Welt hervorzuheben. Denn Frau sein ist mehr als eine Rolle, in die sie von der Gesellschaft oft gedrängt wird. Es ist mehr als Normen und Zwänge, die ihr auferlegt werden wollen. Frau sein ist Weiblichkeit. Einzigartigkeit. Vollkommenheit.

Eine Frau kann ihre Stimme laut erheben und doch sanftmütig sein. Sie ist stark und gleichzeitig verletzlich, mutig und einfühlsam zugleich. Eine Frau kann eine liebevolle Partnerin oder Mutter sein und trotzdem Karriere machen (wollen). Sie steht voll und ganz für ihre Überzeugungen ein und ist im selben Moment offen für neue Perspektiven und Erfahrungen. Frauen prägen unsere Welt nicht nur namentlich durch „Mutter Erde“ oder „Mutter Natur“, sie schenken der Welt auch auf einzigartige Weise neues Leben, halten die Familie zusammen und sorgen für Gerechtigkeit und Harmonie.

Ein Hoch auf all die wundervollen, einzigartigen Frauen, ohne die unser Leben nicht möglich wäre.

Einfach (wieder) Frau sein – mit mother nature Refresh I Phase 4

Jede Frau, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, kennt das Gefühl, wenn neues Leben im Körper entsteht. Die Frau bzw. Mutter kümmert sich während der eventuellen Stillzeit liebevoll und intensiv um die Fürsorge des Babys und hat dabei oft nur wenig Zeit für sich selbst. Refresh gibt Frauen die Möglichkeit, ihren eigenen Körper nach der Schwangerschaft zu stärken und ihm bewusst die Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken, die er dringend benötigt. Refresh enthält wesentliche Vitamine und Spurenelemente, die eine Regeneration optimal unterstützen.

Vitamin C trägt zur Aufrechterhaltung der normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei.

Eisen trägt zu einem normalen energiereichen Stoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.

Zink trägt zum Erhalt normaler Knochen und normaler Haut, Haare und Nägel bei.



Über mother nature

mother nature wurde 2022 in Mainz gegründet und gehört zur founderholics GmbH. Die Marke hat sich auf vegane Nahrungsergänzungsmittel für Kinderwunsch, Schwangerschaft, Stillzeit und Refresh spezialisiert, die für einen natürlichen Wunsch nach neuem Leben stehen. Mit der richtigen Herangehensweise an das Thema wird der Grundstein für eine harmonische, glückliche und erfüllte Zeit vor, während und nach der Schwangerschaft gelegt. mother nature liefert alle essentiellen Nährstoffe, die man in dem gesamtem Zeitraum über benötigt, verzichtet dabei komplett auf unnötige Inhaltsstoffe und ist nachhaltig und gut zur Umwelt.

mother nature ist online unter mother-nature.com erhältlich.

Refresh I Phase 4 kostet 39,99 € (56 Kapseln für 8 Wochen bei einer Kapsel / Tag).

Die Produkte von mother nature sind alle vegan, laktose-und glutenfrei und kommen komplett plastikfrei in einem praktischen Braunglas.

Bilder: ©mothernature

Quelle Sonja Berger Public Relations