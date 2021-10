Neues Markenbild: Emma setzt auf den Tag

Emma – The Sleep Company präsentiert eine Weiterentwicklung ihrer Verbrauchermarke Emma. Im Mittelpunkt steht dabei die Bedeutung von Schlaf für ein erfülltes Leben. Das überarbeitete Markenbild wird durch den neuen Claim „Jeden Morgen Dein bestes Ich“ ergänzt. Das neue Branding wird weltweit in allen aktiven Märkten und auf allen Emma-Kanälen ausgerollt.

Seit September etabliert Emma das neues Markenbild schrittweise in allen Unternehmensmärkten und auf allen Emma-Kanälen, beginnend mit den Schlüsselmärkten Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Nachdem Emma im letzten November in Deutschland ihre neue TV-Kampagne „Dein Tag. Powered by Emma.“ gelauncht hat, verankert das Unternehmen diesen initialen Gedanken nun zentral in ihrer Marke: „Das neue Markenbild zelebriert die Bedeutung des Schlafs für einen erfolgreichen Tag. Der Markenkern wird in dem neuen Claim zusammengefasst: ‚Jeden Morgen Dein bestes Ich‘. Das bedeutet, dass man mit Emma das Beste aus sich selbst herausholen kann, was der Marke einen neuen und sehr starken Brand Purpose verleiht“, erklärt Dr. Dennis Schmoltzi, Gründer und Geschäftsführer von Emma – The Sleep Company.

„Mit unserem performance-zentrierten Ansatz konnten wir das Geschäft erfolgreich skalieren. Jetzt ist es an der Zeit, noch mehr in unsere Marke zu investieren: Mit der neuen Markenpositionierung verdeutlichen wir, was uns bei Emma antreibt und heben den Nutzen unserer Produkte hervor. Mit Emma verknüpfen wir Nacht und Tag und verfolgen das übergreifende Ziel, einen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen zu haben”, sagt Schmoltzi.

Verantwortlich für die neue Markenstrategie und -kampagne sind Emmas Brand-Team um Ingrid Fray, Emmas Kreativteam um Gerald Tam und André Bourguignon sowie die Agentur Knas unter der Leitung von Eduardo Marques und Pierre Byman. Die neue Markenstrategie ist Ergebnis umfangreicher Recherchen und Erhebungen: Aus zahlreichen Umfragen und Fokusgruppen leitete das Team ihre Erkenntnisse darüber ab, was guten Schlaf für einen Menschen ausmacht und welche Auswirkungen er auf den folgenden Tag hat.

Neues Markenbild schärft Bewusstsein für Schlaf

Emmas Forschungs- und Entwicklungsteam, bestehend aus mehr als 30 Teammitgliedern mit unterschiedlicher Expertise, von Neurowissenschaften über Psychologie bis hin zu Datenwissenschaften, arbeitet täglich daran, Emmas Mission zum Leben zu erwecken. Dr. Verena Senn, Neurowissenschaftlerin und Leiterin der Schlafforschung bei Emma – The Sleep Company, sieht eine Chance, dies durch die neue Markenausrichtung noch zu verstärken: „Mit einer Nacht gutem Schlaf können wir beflügelt in den Tag starten. Dieser wissenschaftlichen Erkenntnis haben wir uns bei Emma verschrieben. Aus der Perspektive der Schlafforschung wird uns das neue Markenbild helfen, das Verständnis und das Bewusstsein für die Bedeutung des Schlafs für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden weiter zu steigern.“

Neue visuelle Identität reflektiert den Tag

Das neue Markenbild wird über alle Emma-Kanäle hinweg umgesetzt und spiegelt sich auch in einer veränderten visuellen Identität wider: Mit den warmen Farben des Sonnenaufgangs, viel Licht und emotionalen Bildern transportiert Emma die Gefühle nach einer erholsamen Nacht. Neben veränderten Marketing- und Kommunikationsmaterialien werden die Emma-Produkte auch in neuen Verpackungen erhältlich sein.

Weitere Informationen zum neuen Markenbild werden in diesem Video erläutert: https://www.youtube.com/watch?v=prhHVJl679U

Quelle HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH