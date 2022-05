ImagiNew Playhome ist das Spielhaus zum kreativen Bemalen und Bekleben

Der neue Spielspaß zum kreativen Austoben: Das ImagiNew Playhome können Kinder nach Herzenslust bemalen, bekleben und jeden Tag neu entdecken – ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Mit den mitgelieferten Farbstiften und Stickern entstehen ganz eigene kreative Welten auf dem UV-beständigen, stabilen Material – und im Anschluss lässt sich das ImagiNew Playhome einfach wieder abwischen und beim nächsten Mal neugestalten.

„Im März 2020 während des Lockdowns war unsere Garage zuhause voll mit Kartons – zu dieser Zeit kam meinen Kindern und mir die Idee, ein großes Kartonhaus in unserer Garage zu bauen. Meine Kinder hatten so viel Spaß daran, sich kreativ auszuleben und das Haus zu gestalten, dass ich wusste: Wir müssen einen Weg finden, wie man ein wiederverwendbares und praktikables Spielhaus realisieren kann.

So ist die Idee zum ImagiNew Playhome entstanden, das die Kreativität und Fantasie der Kinder spielerisch fördert. Ich hoffe, dass viele Kinder und Familien sich jetzt daran erfreuen!“ Roman Römmich Gründer von ImagiNew Playhome

Familienvater Roman Römmich ist der Erfinder des ImagiNew Playhomes. Seine eigenen Kinder sind bereits begeistert von dem Spielvergnügen und jetzt will der Gründer noch vielen weiteren Familien Freude bereiten: Deswegen traute er sich mit seinem Startup in die VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ – und freut sich nun über einen Deal! Denn Ralf Dümmel war überzeugt und investierte in ImagiNew Playhome.

Immer wieder aufbauen, bemalen, gestalten – und erweitern Das ImagiNew Playhome kennt keine Grenzen, wenn es um Fantasie geht! Dank mitgelieferter Stifte und Sticker lässt es sich nach Lust und Laune gestalten, schnell auf- und abbauen und im Anschluss wieder abwischen – um beim nächsten Mal von vorne loszulegen mit dem kreativen Spielspaß!

Sei es als Bauernhof, Kaufmannsladen, Schloss oder als eine ganze kleine Stadt: Kinder können mit dem ImagiNew Playhome jeden Tag ihre ganz eigene Erlebniswelt kreieren und dabei spielerisch kreativ werden. Denn das Spielhaus aus stabilem Material ist beliebig erweiterbar – dank praktischer Klettverschlüsse lassen sich die einzelnen Elemente flexibel miteinander oder mit einem zweiten ImagiNew Playhome verbinden!

„Was Roman da entwickelt hat, ist der absolute Hammer! Ich bin mir sicher, dass ganz viele Kinder ImagiNew Playhome lieben werden! Aber auch die Eltern: Denn damit können ihre Kinder jeden Tag aufs Neue kreativ werden und einfach drauf los malen – Indoor und Outdoor und dann auch noch wetterfest. Danach können sie das ImagiNew Playhome einfach wieder abwischen. Genial!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe Produktvorstand The Social Chain AG

ImagiNew Playhome ist unter www.imaginewplayhome.com aktuell für 89,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

Dank mitgelieferter Stifte und Sticker sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Für das Kinderzimmer, den Garten oder die Terrasse.

Schnell und einfach aufgebaut.

Wiederverwendbar: Spielhaus einfach mit Wasser abwischen (bei Verwendung der mitgelieferten Stifte) und neugestalten.

Im Set enthalten: vier Seitenelemente, davon ein geschlossenes, zwei mit Fenster- und eins mit Türausschnitt, vier Dachelemente, zwei Stickerbögen, vier Stifte zum Bemalen

