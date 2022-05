Arrow Electronics startet Innovators Award 2022

Auch in diesem Jahr setzt Arrow Electronics seinen Innovators Award fort. Ab sofort können sich Hardware-Start-ups aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für die Teilnahme am Innovators Award 2022 bewerben, der bereits zum fünften Mal stattfindet.

Die Unternehmen Arrow, Analog Devices, BatchOne, Infineon, Molex und Munich Re unterstützen, begleiten und prämieren mit dem Award Innovationen unter anderem aus den Bereichen Elektrotechnik, IoT und DeepTech.

Um teilnehmen zu können, reichen Einzelpersonen, Gruppen oder Unternehmen eine kurze Beschreibung zu ihrem Prototypen und dessen aktuellen Status sowie zum Zielmarkt und Geschäftsmodell für ihre Projektidee ein. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni 2022.

Die Projektphase des Innovators Award beginnt mit dem Tag der Bewerbung und läuft bis Oktober 2022. In diesem Zeitraum entwickeln und optimieren die Teilnehmer ihre Prototypen weiter. Wie schon in den Jahren zuvor unterstützen Elektronik-Designer, Ingenieure und Mentoren die Teilnehmer in dieser Phase. Das Mentoring umfasst Support für die Entwicklung, Vermarktung und Produktion.

Die Preisverleihung findet im Oktober 2022 statt. Dabei präsentieren die Teilnehmer ihr Produkt der Jury, bestehend aus den oben genannten Unternehmen. Die Jury beurteilt die eingereichten Produkte anhand der Kriterien Innovationsgrad, technische Schwierigkeit und Lösungsansatz sowie Business Case und Team. Der Preisträger des Wettbewerbs erhält individuelle Unterstützung bei der Entwicklung oder Vermarktung in Höhe von 20.000 Euro.

„Im Rahmen unseres Awards haben wir in den letzten Jahren viele Startups mit herausragender Innovationsleistung kennengelernt, und wir freuen uns, dass das Interesse an dieser Auszeichnung stetig zunimmt“, sagt Matthias Knoppik, Vice President Sales EMEA Central, Arrow Electronics. „Viele Teilnehmer aus den vergangenen Jahren haben wegweisende Produkte hervorgebracht, und wir arbeiten kontinuierlich mit diesen Unternehmen weiter, um sie auf ihrem Weg bestmöglich zu unterstützen.“

Interessenten können sich auf der folgenden Webseite für den Arrow Innovators Award registrieren: www.arrow.com/innovator2022

Bild pixabay

Quelle Arrow Electronics