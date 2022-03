ImmoScout24 erweitert Geschäftsführung

ImmoScout24 beruft zum 1. April 2022 Dr. Gesa Crockford zur zusätzlichen Geschäftsführerin.

Sie wird in Zukunft zusammen mit Ralf Weitz und Dr. Thomas Schroeter die Geschäfte der Online-Plattform für Immobilien leiten. In ihrer neuen Funktion wird sie die Vertriebsorganisation, den Kundendienst, das Customer Relationship Management sowie den Bereich Pricing von ImmoScout24 verantworten. Ziel von ImmoScout24 ist es, ein digitales Ökosystem für Immobilien aufzubauen und so den gesamten Prozess rund um Kauf und Verkauf, Finanzierung, Anmietung und Vermietung oder die Verwaltung von Immobilien digitaler und effizienter zu machen.

„Dr. Gesa Crockford hat mit ihrer Persönlichkeit und Kompetenz entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns mit ImmoScout24 von einem reinen Anzeigenportal zum digitalen Champion für Immobilien weiterentwickelt haben. Mit unserer neuen personellen Aufstellung sind wir hervorragend positioniert, um weiter zu wachsen und zur zentralen Anlaufstelle für alle Prozesse rund um Immobilien zu werden“, kommentiert Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmoScout24 und Mitglied des Vorstands der Scout24 SE.

Dr. Gesa Crockford arbeitet seit Anfang 2016 bei der Scout24 Gruppe in unterschiedlichen Positionen, unter anderem bei ImmoScout24 in den Bereichen Pricing sowie Product & Analytics sowie für FlowFact. Zuletzt war sie als Vice President für den Bereich Growth Enablement verantwortlich. In der neuen personellen Aufstellung berichtet Dr. Gesa Crockford an Ralf Weitz in seiner Funktion als Mitglied des Scout24-Vorstandes.

„Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben. Als Teil eines starken Teams will ich neue Impulse und Initiativen für die Weiterentwicklung unseres Vertriebs setzen. Hierbei hat die Partnerschaft mit unseren Kund:innen weiterhin die höchste Priorität“, erklärt Dr. Gesa Crockford, künftige neue Geschäftsführerin von ImmoScout24.

