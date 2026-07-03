Die PM-International AG, Entwickler und Vertreiber der Marke FitLine®, wurde zum 24. Mal als Top-Innovator im Rahmen des Innovationswettbewerbs TOP 100 ausgezeichnet. Diese wiederholte Auszeichnung unterstreicht das kontinuierliche Wachstum sowie den starken Innovationsfokus des Unternehmens.

Chief Sales Operations Officer Europe Sascha Gamper nahm den Preis im Namen von PM-International entgegen.

„Die 24. Auszeichnung verstehen wir nicht als Ziel, sondern als Ansporn, unseren Innovationskurs konsequent fortzusetzen“, sagt Sascha Gamper. „Unser Dank gilt allen, die diesen Weg gemeinsam mit uns gehen.“

Wissenschaftliches Know-how verständlich vermitteln

Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Produkte werden bei PM-International so aufbereitet, dass sie im Alltag der Teampartner und in Gesprächen mit Kunden verständlich sind. Die fachliche Grundlage bleibt dabei nachvollziehbar, gleichzeitig werden zentrale Aussagen zu wenigen klar formulierten, praxisnahen Kernbotschaften verdichtet.

Dafür stellt das Unternehmen kompakte Schulungsmaterialien und digitale Trainings bereit, in denen die wichtigsten Aussagen zusammengefasst sind. Weiterführende Informationen sind als ergänzende Unterlagen abrufbar. Die Teampartner sind somit in der Lage, ihre Produkte fundiert zu erklären, ohne jedes Detail der wissenschaftlichen Hintergründe beherrschen zu müssen.

Regionale Innovationen mit globaler Wirkung

PM-International ist mit mehr als 45 Niederlassungen weltweit vertreten und legt großen Wert auf regionale Präsenz. Ideen aus den verschiedenen Märkten dienen häufig als Ausgangspunkt für Innovationen.

Ein Beispiel ist eine Produktzusammenstellung zu einem attraktiven Preis, die das Umsatzpotenzial der Teampartner deutlich steigern kann. Die Idee entstand in der skandinavischen Niederlassung. Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt wurde das Konzept innerhalb kurzer Zeit im gesamten europäischen und asiatischen Markt eingeführt.

Über den Innovationswettbewerb TOP 100

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel an mittelständische Unternehmen mit besonderer Innovationskraft und überdurchschnittlichen Innovationserfolgen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 bei Prof. Dr. Nikolaus Franke, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien.

Mentor des Wettbewerbs ist der frühere Bundespräsident Christian Wulff. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung sowie der Mittelstandsverband BVMW. Als Medienpartner begleitet das manager magazin den Unternehmensvergleich, Kooperationspartner ist ZEIT für Unternehmer.

Bild v.l.n.r. Sascha Gamper, Christian Wulff, Anja Wunder Bildcredits PM-International AG / TOP100

Quelle PM-International AG