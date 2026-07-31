Family-Influencer @diewalsers feierten ihre kirchliche Hochzeit am Gardasee

Vier Hochzeitskleider, drei Tage italienischer Glamour, zwei Partys mit Feuerwerk, ein Überraschungsauftritt von Sarah Engels und ein selbst geschriebenes Liebeslied.

„Ich glaub‘, du bist schon lang mein Zuhaus‘“, sang Lisa Walser (30) für ihren Mann Henry Walser (34). Eine Zeile aus ihrem selbstgeschriebenen Liebeslied. Als Family Influencer @diewalsers teilen beide ihren ganz normalen Alltag mit ihren zwei Kleinkindern (2 und 3 Jahre alt) auf Social Media. Begeistert folgen ihnen knapp 5 Millionen Menschen (Instagram: 1,8 Mio., TikTok: 2,1 Mio., YouTube: 1,16 Mio.). Ihr Erfolgsgeheimnis: Ihre lächelnden Gesichter und ihr liebevolles Miteinander. Ihr Glück macht andere glücklich. Jetzt besiegelten beide ihre große Liebe in der Kirche S. Nicoló in Bardolino am Gardasee vor Gott und 70 Familienmitgliedern sowie engen Freunden.

Get Together Party im „Dolce & Gabbana“-Look

Drei Tage lang feierten @diewalsers im Villa Cortine Palace Hotel, welches sie exklusiv gemietet hatten, bei sommerlichen Temperaturen in Sirmione, Italien. Zum Auftakt konnte sich die Hochzeitsgesellschaft bei einer farbenfrohen Party unter dem Motto „La Dolce Vita“ im Garten der Villa kennenlernen. Pizza, Pasta, klassische Spritz-Variationen, eine 1,5 Meter lange Tiramisu-Torte und der Dresscode „Dolce & Gabbana“ sorgten für Urlaubsgefühle.

Sizilianische Kopfvasen, üppig gefüllt mit bunten Blüten, frisches Obst und Gemüse auf den Tischen komplettierten das mediterrane Flair. Dazu mitreißende Live-Musik zum Tanzen. Schon hier setzte Braut Lisa Walser ein erstes modisches Ausrufezeichen: Sie trug ein weißes, rückenfreies Satin-Kleid von Eva Lendel. Schlicht, gerade geschnitten mit Mini-Schleppe im Neckholder-Stil. Es war das erste von insgesamt vier Brautkleidern an diesem italienischen Hochzeitswochenende. Dazu kombinierte sie Schlangenohrringe aus 18 Karat Weißgold als Symbol der Unendlichkeit ihrer Liebe. Diese plus fünfzehn weitere edle Schmuckstücke im Wert von über 60.000 Euro hatte ihr der Juwelier ANNA zur Verfügung gestellt. Bräutigam Henry Walser wählte einen dunkelblauen Anzug. Beide wunderschön anzusehen, inmitten der farbenfrohen Fülle von Dekoration und wallenden Sommerkleidern.

Mit dem Riva-Motorboot zur Kirche

Perfekt passend zur Lage am Wasser fuhren die Gäste am Samstag von Sirmione über den in der Sonne glitzernden Gardasee zur Kirche. Lisa folgte später in einem eigenen klassischen Riva-Boot mit ihren Brautjungfern und ihren Eltern. Henry wartete in einem schwarzen Brioni-Smoking. Als sich wenig später die Türen der Kirche öffneten, erschienen zunächst die Brautmütter gemeinsam mit den beiden blumenstreuenden Kindern des Paares. Lisa Walser folgte am Arm ihres Vaters Harald Schönthaler.

Die Braut trug ein weißes Couture-Kleid von Elie Saab: schwerer Satin, eine 2,50 Meter lange Schleppe und ein vier Meter langer Schleier. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Gregor Mahr gehalten, aus Lisa und Henry Walsers Heimatgemeinde in München. Beide sind katholisch. „Er hat unseren Sohn Leo getauft, kurz nachdem meine Oma verstorben ist“, so Lisa Walser. „Wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Es bedeutet uns beiden unglaublich viel, dass er extra nach Italien angereist ist, um uns zu trauen.“

Trauringe mit Familiengeschichte

Selbst die schlichten, schmalen Goldringe, die @diewalsers vor dem Altar tauschten, erzählen Familiengeschichte: Sie stammen von jenem Münchner Juwelier, bei dem bereits Lisas Großmutter und ihre Eltern ihre Trauringe kauften. Kurz vor der kirchlichen Hochzeit wurden sie ein zweites Mal graviert – zusätzlich mit dem Datum ihrer kirchlichen Trauung am 25.07.2026. Lisa und Henry Walser hatten diese Ringe bereits bei ihrer standesamtlichen Trauung am 26.06.2020 getauscht. Wegen der Corona-Pandemie hatten sie auf Kirche und großes Fest damals verzichten müssen.

Im Mittelpunkt stehen Vertrauen und Beständigkeit

Umso emotionaler und ausgefeilter wurde die kirchliche Trauung samt Hochzeitsfeier endlich nachgeholt. „Nimm meine Hand, lass sie nie mehr los. Für immer wir beide“, sang Lisa Walser in ihrer Liebeserklärung an Ehemann Henry nach dem gemeinsamen Ehegelübde und ergänzte: „Wir sind so dankbar, dass wir uns nach elf gemeinsamen Jahren noch immer jeden Tag ganz bewusst füreinander entscheiden und immer wieder Ja zueinander sagen.“

Die Lieder, die beide für die Kirche gewählt hatten, erzählten ebenfalls musikalisch von Vertrauen, Beständigkeit und dem Versprechen, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Zum Einzug war „Can’t Help Falling In Love“ erklungen, nach dem Gelübde „You’re Still The One“, ehe „This Will Be (An Everlasting Love)“ das frisch vermählte Paar hinausbegleitete. Eingerahmt von zwei imposanten Blumensäulen aus weißen Playa Blanca Rosen, weißen Hortensien und grünen Pistazienblättern. Bejubelt von über 300 Schaulustigen und Fans.

Feuerwerk und Champagner-Pyramide

Die ersten Minuten als Mann und Frau genossen Lisa und Henry Walser in einem Porsche 356. In dem offenen historischen Cabrio fuhren sie zurück zum Empfang in die Villa Cortine. Als sie dort ankamen, schossen weiße Feuerwerksfontänen in den Himmel. Ein Feuerwerk auf das Eheglück. Glückwünsche. Umarmungen. Champagner floss.

Eine Künstlerin zeichnete filigrane Porträts der Gäste zur Erinnerung an diesen Tag. Darunter bekannte Influencer wie Twenty4Tim, Vanessa Borck, Cagla Togan, Julian Claßen, Jule Nagel, Antonia Zimmermann, Yvonne Di Lauro, Randa Shilbayeh-Weiser sowie die Sängerinnen Joelina Drews und Sarah Engels.

Hochzeitsdinner unter dem Motto „Black & White“

Auf Hochzeitsgeschenke hatten Lisa und Henry Walser bewusst verzichtet. „Das größte Geschenk für uns ist, dass unsere liebsten Menschen diese besonderen Tage mit uns verbringen.“ Während die Braut ihr drittes Traumkleid anzog – ein enganliegendes Trompetenkleid von Galia Lahav mit vielen Perlen und Pailletten – versammelten sich alle in elegantem Schwarz im Garten zum Dinner.

Die Damen erschienen in langen schwarzen Abendkleidern, die Herren im Smoking oder schwarzen Anzug. Nur Henry Walser trug ein weißes Dinner Jacket von Brioni. Die Szenerie war hochelegant: Bodenlange Tischdecken aus fein gezeichnetem Jacquard Toile de Jouy Colline, edle goldgerandete Porzellanteller, schwarze Samtschleifen mit den eingestickten Namen der Gäste und an Blumenbögen hängende Kronleuchter.

Serviert wurden italienische Klassiker wie Beef Carpaccio, Rinderfilet mit Rotweinsauce und Zucchini oder wahlweise Wolfsbarsch in Salzkruste mit Rosmarin-Kartoffeln. Zum Dessert gab es nach dem Hochzeitstanz einen traditionellen Eiswagen mit Pistazie, Vanille und Schokolade.

Ganz große Emotionen

Die Tanzfläche bestand aus spiegelnden Schachbrett-Elementen in der Mitte der stilvollen Tafeln. Für ihren Hochzeitstanz zum Song „A Thousand Years“ hatten Lisa und Henry Walser seit März einen Tanzkurs bei Sergiu Maruster und seiner Frau Anastasia Maruster, beide Profi-Tänzer der RTL-Erfolgsshow „Let’s Dance“, absolviert.

Das Ergebnis war nicht nur eine wunderschöne Choreografie: Henry wirbelte seine Lisa in einer filmreifen Hebefigur herum. Die Atmosphäre wirkte wie ein italienischer Ballsaal unter freiem Himmel.

Herzliche wie witzige Reden von Eltern, Trauzeugen und dem Brautpaar wechselten sich ab, bevor einer der emotionalsten Momente folgte: Lisa Walser sang gemeinsam mit Tochter Lina und Sohn Leo das Lied „Dein Lied“, das sie vor einem Jahr für ihre Kinder geschrieben und auf ihrem ersten Album „Mutmacherlieder“ bei Universal veröffentlicht hatte. „Das war ein so süßer, bewegender Moment“, erinnert sich Lisa Walser. „Da habe ich alle weinen sehen, die ich noch nie vorher habe weinen sehen.“

Goldener Sternenregen über dem Gardasee

Als die Sterne längst am Nachthimmel funkelten, kam der Moment der Hochzeitstorte. Für ihre Herzensmenschen finalisierten @diewalsers eine traditionelle Millefoglie aus hauchdünnem Blätterteig mit Mascarpone-Vanillecreme, Waldbeeren und Puderzucker. Ein weiteres Feuerwerk sorgte für goldenen Sternenregen.

Sängerin Sarah Engels sang ihren Eurovision-Hit „Fire“ sowie zwei weitere Songs als Überraschungsgast live. Die elegante Dinnergesellschaft hatte sich längst in eine ausgelassene Freundesrunde verwandelt.

Familiärer Abschied im Pyjama-Style

Um Mitternacht verlagerte sich die Feier in den Club der Villa. Lisa zog ihr viertes und letzztes Brautkleid an: ein kurzes, glitzerndes Galia-Lahav-Kleid mit trägerloser Korsage aus feiner Spitze. Sämtliche Kleider hatte sie in der Baden-Badener „Bridal Boutique“ gefunden und jeweils mit Schuhen von Jimmy Choo kombiniert.

Während Beyoncés „Single Ladies“ aus den Lautsprechern klang, warf Lisa Walser ihren Brautstrauß in die Menge. Sängerin Joelina Drews, die mit ihrem Freund Adrian Louis gekommen war, fing ihn strahlend auf. Bis drei Uhr morgens wurde zu DJ-Beats getanzt.

Nach all den Couture-Kleidern, den Smokings, den festlichen Dinners und Feuerwerken endete dieses Hochzeitswochenende genauso, wie Lisa und Henry Walser als @diewalsers auf Social Media ihren Alltag seit Jahren zeigen: familiär, entspannt und ohne jede Inszenierung. Bei einem gemeinsamen Abschiedsfrühstück im Pyjama-Style.

Bild Frisch vermählt, küssten sich Brautpaar Lisa und Henry Walser beim Hinausgehen vor dem Portal der Kirche S. Nicoló in Bardolino Bildcopyright/Fotograf: Tali Photography

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications