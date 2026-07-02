Hochsommer, Hitze, Hydration

Tambach-Dietharz im Juli 2026. Der Sommer lädt dazu ein, Zeit draußen zu verbringen und den Tag mit Aktivitäten und Erlebnissen zu füllen. Egal, ob Wandern im Urlaub, ein Tennismatch im Park oder Toben im Freibad – wenn die Temperaturen steigen, gilt Vorsicht. Um Kreislaufprobleme, Schwindel und Co. zu vermeiden, sollte auf die ersten Warnsignale geachtet werden.

„Wer erst dann trinkt, wenn er Durst verspürt, reagiert oft zu spät“, weiß Thomas Dietrich, Marketing & Online Sale Executive von SodaTASTE. Was sich oft erst später bemerkbar macht: Der Körper ist zu diesem Zeitpunkt meist schon dehydriert. Mit cleveren Tipps lässt sich das jedoch leicht verhindern.

Warum der Körper ausreichend Flüssigkeit braucht

Ein Erwachsener sollte täglich etwa zwei Liter trinken, während Kindern je nach Alter etwa anderthalb Liter empfohlen werden – an besonders heißen Tagen sogar mehr. Für den Körper ist Wasser besonders wichtig, denn es reguliert nicht nur die Temperatur, sondern steuert weitaus mehr: Ein funktionierender Stoffwechsel, der Transport von Nährstoffen sowie die Reinigung von Abwehrstoffen gehören zu den bedeutsamsten Aufgaben.

Geht zu viel Flüssigkeit verloren, beispielsweise durchs Schwitzen, oder wenn schlichtweg zu wenig getrunken wird, dehydriert der Körper. Typische Symptome sind Müdigkeit, Kreislaufstörungen, Kopfschmerzen, eingefallene Augen, Antriebslosigkeit oder auch Muskelkrämpfe. Achtung: Kinder sind besonders anfällig für Dehydrierung, da sie ihren Wasserverlust und ihr Bedürfnis nach etwas zu trinken selbst schlecht einschätzen können.

Warum im Sommer mehr getrunken werden sollte

Bei starker Hitze und intensiver Sonneneinstrahlung ist der Körper stark gefordert, um eine funktionierende Wärmeregulation sicherzustellen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Schweißproduktion: Durch das Verdunsten von Wasser wird der Körper abgekühlt. Gleichzeitig führt dieser Prozess aber auch zu einem hohen Flüssigkeitsverlust und das Risiko einer Dehydrierung steigt.

Über den Tag verteilt verliert der Körper durchschnittlich zwei bis drei Liter an Flüssigkeit. Besonders an heißen Sommertagen und bei körperlicher Belastung steigt dieser Wert deutlich an. Durch starkes Schwitzen verliert der Körper neben Flüssigkeit auch Elektrolyte wie Natrium, Kalium, Magnesium und Chlorid. Diese sind nicht nur für die Muskelfunktionen und den Stoffwechsel wichtig, sondern unterstützen zahlreiche weitere Körperfunktionen.

Auch das Blutvolumen kann bei Flüssigkeitsmangel abnehmen, was sich durch Herz-Kreislauf-Probleme und sinkende Leistungsfähigkeit äußert. Deshalb gilt: ausreichend trinken. Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Nüsse helfen zusätzlich dabei, wichtige Elektrolyte wieder aufzunehmen.

Drei einfache Tipps für die Hydration im Sommer

Ein schlappes Gefühl und der Rückzug in die eigenen vier Wände sind besonders im Sommer keine Seltenheit. Um die warmen Tage trotzdem aktiv genießen zu können, hilft regelmäßiges Trinken. Diese drei Tipps erleichtern die Hydration im Alltag.

Trinkflasche immer griffbereit haben

Eine Trinkflasche erinnert auf angenehme Weise daran, regelmäßig zu trinken. Die sichtbaren Fortschritte motivieren dazu, den Flüssigkeitshaushalt im Blick zu behalten, während das schnelle Nachfüllen die Verfügbarkeit erleichtert. Zudem ist eine wiederverwendbare Trinkflasche nachhaltig und in vielen Farben, Größen und Designs erhältlich.

Aromatisiertes Wasser als Motivation

Mit dem passenden Getränk fällt regelmäßiges Trinken leichter. Softdrinks, Alkohol und stark zuckerhaltige Getränke sollten möglichst vermieden werden, da sie die Dehydrierung zusätzlich fördern können. Aromatisiertes Wasser, beispielsweise mit Apfel- oder Zitronengeschmack, sorgt dagegen für Erfrischung und motiviert insbesondere Kinder dazu, häufiger zu trinken.

„Trinken wird somit nicht zur Pflicht, sondern gewinnt ganz natürlich an Attraktivität. Ein weiterer Vorteil der Aromen von SodaTASTE ist, dass sie zuckerfrei sind und entsprechend im Sommer eine leichte und kalorienfreie Erfrischung bieten. Dank der großen Auswahl ist für jeden Geschmack etwas dabei“, so der Getränkeexperte.

Obst und Gemüse unterstützen den Flüssigkeitshaushalt

Melone, Apfel und viele weitere Obst- und Gemüsesorten bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Sie sind daher nicht nur gesunde Snacks, sondern unterstützen den Körper zusätzlich bei der Hydration und helfen dabei, den Flüssigkeitsbedarf auf schmackhafte Weise zu decken.

Weitere Informationen unter https://sodataste.com

Bildcredits SodaTASTE

Quelle Text SodaTASTE