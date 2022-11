An der Kaufland-Filiale in Tübingen in der Reutlinger Straße können Kunden ab sofort E-Bikes des Mobilitätsanbieters TIER leihen

An der Kaufland-Filiale in Tübingen in der Reutlinger Straße können Kunden ab sofort E-Bikes des Mobilitätsanbieters TIER leihen. „Mit dieser Kooperation bauen wir alternative Mobilitätsangebote weiter aus und leisten damit einen zusätzlichen Beitrag zur Verkehrswende“, sagt Marcel Lampert, Verkaufsleiter Region Süd-West bei Kaufland.

Die Handhabung des neuen Mobilitätsangebots ist schnell und einfach: Kunden, die bei TIER registriert sind, können die Fahrräder rund um die Uhr direkt vor der Filiale per App ausleihen. Die für TIER vorgesehenen Parkflächen sind mit entsprechenden Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Alle Mietfahrräder sind mit einem Fahrradkorb für den bequemen Transport zum Beispiel von Einkäufen ausgestattet. Die Fahrzeuge können zudem im kompletten TIER-Geschäftsgebiet, welches über die TIER-App einsehbar ist, abgestellt werden.

„Wir freuen uns, dass durch die Kooperation zusätzliche Parkflächen für Mikromobilität in der Nähe von Filialen entstehen. Das soll zum einen für ein geordnetes Abstellen unserer E-Bikes sorgen und zum anderen die Kunden dazu animieren, bei kleineren Einkäufen auch mal auf das Auto zu verzichten“, so Oguzhan Tasli, Regional Manager Südwestdeutschland bei TIER.

Foto: TIER

Quelle Kaufland Unternehmenskommunikation