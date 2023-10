JAYTOWN kündigt erneut seine Präsenz an

Dieses Mal mit der Veröffentlichung seiner zweiten Single aus der kommenden EP „FLOWSOUL“, die am 17. November 2023 erscheint. Der Song „Bulletproof“ entstand in den frühen Morgenstunden, zwischen Mond- und Sonnenlicht. Der Künstler konnte nicht schlafen und fand Inspiration auf einer Parkbank in Frankfurt, was im dazugehörigen Musikvideo eindrucksvoll festgehalten wurde. Der Song ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Mit „Bulletproof“ nimmt JAYTOWN seine Zuhörer mit auf eine emotionale Reise, die von Ängsten und inneren Kämpfen zu Hoffnungen und gestärktem Selbstvertrauen führt. Der Song beginnt mit einer einfühlsamen weiblichen Hintergrundstimme, die den Text des Rappers über weite Teile des Liedes begleitet. Der markante Beat, produziert zuammen mit Beat den Lucas & Ocoustic, wird von auffälligen Klavierakkorden begleitet und prägt den gesamten Song. JAYTOWN greift auf inspirierende Einflüsse des Old-School-Raps zurück, darunter legendäre Künstler wie Tupac.

In dem Song thematisiert Jay erneut seine persönlichen Kämpfe und Ängste im Leben, gewährt den Hörern einen tiefen Einblick in seine Gedankenwelt und zeigt eine bemerkenswerte Selbstreflexion. Das Lied ist in zwei Teile unterteilt: die erste und zweite Strophe, in denen Jay zu sich selbst spricht und antwortet. Dabei beschreibt er seine innere Zerrissenheit, die wechselnden Gefühle von Angst und Hoffnung, Selbstzweifel und Selbstvertrauen. Eine eindringliche Zeile, „ich weiß, du dachtest manchmal wärst du verrückt, werd‘ dir helfen, weil ich weiß, du kommst stärker zurück“, unterstreicht diese inneren Kämpfe und den Weg zur Stärke.

Das dazugehörige Musikvideo vertieft diese Botschaft und wechselt zwischen Jays jüngerem und heutigem Selbst. Dabei werden sowohl die unveränderten Träume wie das Musikmachen als auch die damit verbundenen Herausforderungen thematisiert. Die Farben, die das vergangene Ich repräsentieren, sind hoffnungsvoll und warm, während die gegenwärtige Darstellung dunkler und düsterer ist, was die Zerrissenheit zwischen positiven und negativen Gedanken hervorhebt. Die Videoaufnahmen in der Gegenwart werden dann allmählich wärmer und zeigen JAYTOWN mit Freunden, die gemeinsam lachen und mit ihm gemeinsam an einer großen Tafel sitzen. Er ist nun im Jetzt umgeben von Menschen, die Stück für Stück etwas von sich geben und an den Tisch bringen, um Jay aufzubauen und zu stärken. Dies symbolisiert sein Aufsteigen aus der düsteren Zeit und ebenso das innerliche Umarmen seines jüngeren Ichs, das voller Ambitionen und Hoffnungen war.

