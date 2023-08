Jens Nagel ist neuer Geschäftsführer des RKW Kompetenzzentrums

Zum 1. August 2023 hat Jens Nagel (51) seine neue Tätigkeit im RKW Kompetenzzentrum aufgenommen. Er übernimmt die Geschäftsführung von Dr. Andreas Blaeser-Benfer, der sie kommissarisch seit dem Ausscheiden von Christi Degen bis Ende Juli innehatte.

„Mit Jens Nagel haben wir für das RKW einen Geschäftsführer gewinnen können, der durch seine umfangreiche Erfahrung in Wirtschaftsförderung und der Verbandsarbeit die aktuellen Herausforderungen für die Unternehmen des Mittelstandes aus erster Hand kennt“, so Harm Wurthmann, Vorsitzender des Verwaltungsrates des RKW Kompetenzzentrums.

Nagel hat sich als Volkswirt immer mit den Bedarfen kleiner und mittlerer Unternehmen im Spannungsfeld der gesellschaftlichen Megatrends auseinandergesetzt. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen an der Schnittstelle von Politik und mittelständischer Wirtschaft. Seine beruflichen Stationen führten vom Bundesverband des Deutschen Exporthandels (BDEx) über den Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) zur Außenhandelsvereinigung des deutschen Einzelhandels (AVE). Zuletzt beriet er bei der Bundesgesellschaft Germany Trade and Invest (GTAI) international tätige Unternehmen bei der Ansiedlung am Standort Deutschland.

Als Geschäftsführer des RKW Kompetenzzentrums hat er sich vorgenommen, die Bekanntheit des bereits seit 1921 bestehenden RKW weiter zu steigern – in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), den Sozialpartnern, den Netzwerkpartnern aus Kammern, Wirtschaftsförderungen und Verbänden und gemeinsam mit den Mitarbeitenden – und so die Leistungen des RKW noch breiter zugänglich zu machen.

Bild:Jens Nagel, Geschäftsführer RKW Kompetenzzentrum, Bildquelle: Jens Nagel

Quelle : RKW Kompetenzzentrum