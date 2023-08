tado° ernennt Philip Beckmann zum CEO

tado° treibt mit dem Wechsel im Führungsteam die Weiterentwicklung zum Lösungsanbieter für das Energiemanagement in Wohngebäuden voran.

tado° ernennt Philip Beckmann zum 15. August 2023 zum neuen CEO. Beckmann, bisher Mitglied der Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH, folgt auf Toon Bouten, der seit 2017 die Entwicklung des Unternehmens zum europäischen Marktführer für intelligentes Raumklimamanagement entscheidend mitgestaltet hat und sich aus Altersgründen zurückzieht.

Vor zwölf Jahren ist tado° angetreten, um Heizungen und Klimaanlagen privater Haushalte energieeffizienter zu machen, und hat damit einen neuen Markt geschaffen. Bis dato wurden über 3 Millionen smarte Thermostate verkauft, mit denen Kunden ihren Energieverbrauch im Schnitt um 22 Prozent reduzieren. Nun will tado° einen Schritt weiter gehen und den Kundennutzen über den Hebel Energiekosten verdoppeln. Um diesen Entwicklungsschritt schneller gehen zu können, hat das Unternehmen im letzten Jahr die Firma aWATTar GmbH gekauft, den Pionier im Bereich dynamischer Energietarife. Diese dynamischen Tarife kombiniert mit den Energiemanagement-Lösungen von tado° werden den Energieverbrauch der Kunden automatisch und über verschiedene Anwendungen hinweg auf Zeiten niedriger Preise verlagern und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Energiekosten durchschnittlich um mehr als ein Drittel zu senken. Dafür holt sich tado° nun mit Philip Beckmann einen erfahrenen Manager aus der Energiewirtschaft ins Team.

“Die Mission, die Energiekosten für Haushalte zu senken, mit der tado° gestartet ist, treiben wir über den neuen strategischen Schritt weiter voran”, sagt Christian Deilmann, Mitgründer und Chief Product Officer von tado°. “Wir wollen für Kunden die Kosten nicht nur über den Energieverbrauch, sondern zusätzlich auch über smarte Energietarife auf ein Minimum reduzieren – und gleichzeitig helfen, die Energieversorgung in Europa erneuerbar aufzustellen. Philip passt perfekt zu tado°, um die Weiterentwicklung gemeinsam voranzutreiben. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!”

Philip Beckmann blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung in der europäischen Energiewirtschaft zurück. Nach dem Karrierestart bei der Boston Consulting Group hat er in den vergangenen zwölf Jahren in verschiedenen Führungspositionen die Transformation der E.ON Energie Deutschland GmbH entscheidend mitgestaltet und das Wachstum im Unternehmens- und im Privatkundensegment erfolgreich vorangetrieben. Das Thema Energieffizienz hat sich dabei zu einer Leidenschaft entwickelt, der er sich bei tado° aus einer neuen Perspektive widmen kann. “Die Vision der Gründer, die Energiekosten in Haushalten durch ein effizientes Energiemanagement zu reduzieren, ist relevanter denn je. Die Notwendigkeit ist in der Breite der Bevölkerung angekommen, der Hebel ist groß. Ich freue mich sehr, in einer so spannenden Zeit zu tado° zu stoßen und als Teil des Teams die nächste Wachstumsphase gestalten zu dürfen. Effizientes Management von grüner Energie – davon werden sowohl unsere Kunden als auch die Umwelt profitieren.”

Toon Bouten, der seit 2017 CEO war, blickt auf sehr erfolgreiche Jahre zurück: “Ich bin dankbar, Teil einer spannenden Reise gewesen zu sein. tado° ist heute europäischer Marktführer für intelligentes Raumklimamanagement, ein Erfolg, den wir gemeinsam mit einem großartigen Team erreicht haben.”

Bild:tado Management Team

Quelle:tado GmbH