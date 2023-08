Neue hepster Kooperation: Zusatzversicherungen für notebooksbilliger.de

InsurTech hepster erweitert das Versicherungsangebot von notebooksbilliger mit integrierter Lösung – „NBB Care Plus“

Das InsurTech hepster – spezialisiert auf Embedded Insurance – kann einen neuen Partner begrüßen: Die Elektronik-Plattform notebooksbilliger.de (NBB) erweitert den Service und bietet ihren Kunden nun zu ausgewählten Produkten eine passende Versicherung. Die Zusammenarbeit mit hepster und der Vertrieb der Dienstleistungen starteten am 01. August 2023.

hepster erweitert das bereits bestehende Versicherungsangebot von NBB durch ein exklusiv für NBB entwickeltes Produkt, „NBB Care Plus“. Der Versicherungsschutz ist für Notebooks, Tablets und Wearables, wie Smartwatches und Sportuhren, verfügbar. Der Vorteil: Mit dem neuen Zusatzservice erhalten die Kund:innen nicht nur mehr Flexibilität und Sicherheit, sondern auch ein deutlich erweitertes Kundenerlebnis – Die Versicherungen können im Monatsabo dazugebucht werden, mit günstigen Raten, ohne Selbstbeteiligung oder Wartezeit. Es gilt ein umfassender weltweiter Schutz für Sturz-, Bruch-, Akkuschäden, Schäden durch Witterungseinflüsse, Diebstahl und Raub.

Der Kauf der Versicherung ist denkbar einfach – sie wird mit nur einem Klick dem jeweiligen NBB-Produkt (Laptop, Tablet, Smartwatch/Sportuhr) hinzugefügt und so Teil des Warenkorbs. Die monatliche Versicherungsrate hängt vom jeweiligen Preis des Geräts ab. Die Zahlung der ersten Versicherungsrate erfolgt über NBB, anschließend wird die Versicherung bei hepster aktiviert und dort auch abgewickelt. Schadenfälle werden ebenfalls direkt über hepster reguliert.

Hanna Bachmann, CRO und Co-Founder von hepster, über die Kooperation:

„Das Kaufverhalten und die Bedürfnisse der Kunden haben sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Sie wollen nicht mehr nur ihren neuen Laptop, oder eine Kamera kaufen. Sie wollen auch das entsprechende Zubehör direkt dazu – und dazu gehört mittlerweile auch eine passende Versicherung. NBB hat dies schon längst erkannt. Im Zuge unserer Kooperation haben wir gemeinsam eine Lösung entwickelt, um durch ein neues Zusatzangebot diesen Bedarf noch gezielter und flexibler erfüllen zu können.“

Fabian Nösing, Director Marketing bei NBB, fügt hinzu:

„Wir legen sehr großen Wert darauf, unseren Kunden ein durchweg flexibles und auf sie zugeschnittenes Kauferlebnis zu bieten. Dazu gehört auch ein umfassendes Serviceangebot. Entsprechend freuen wir uns, unseren Kunden durch das Versicherungsangebot „NBB Care Plus“ mit hepster, noch mehr Flexibilität und einen starken Schutz für ihre Elektronik ermöglichen zu können.“

Integrierte Versicherungen – ein Boommarkt

Wie hoch der Versicherungsbedarf bei Endkunden in der Elektronikbranche ist und wie stark sich der Markt entwickelt hat, hat kürzlich eine von hepster in Auftrag gegebene Umfrage ergeben, an der sich 1.792 Personen beteiligt hatten:

• 53 Prozent der Teilnehmer:innen haben bereits Zusatzversicherungen abgeschlossen. Spitzenreiter sind dabei Smartphones/Handys: Hierfür hat jede:r Fünfte direkt mit dem Kauf eine Versicherung erworben. Laptop/Notebook folgen auf Platz 2. Hierfür haben sich 15 Prozent entschieden.

• Ab einem Kaufpreis von 500 Euro ist mehr als der Hälfte der Teilnehmer:innen, nämlich knapp 55 Prozent, eine Versicherung wichtig. Weitere 41 Prozent ziehen dies ab 1.000 Euro in Betracht.

Bild: hepster

Quelle:BETTERTRUST GmbH