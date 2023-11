Job-Motor Gesundheitswesen trotzt pessimistischen US-Arbeitsmarktprognosen

Ein aktueller Marktkommentar von Tom Porcelli, Chief U.S. Economist, PGIM Fixed Income:

Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA war in der Vergangenheit stets ein zuverlässiger Indikator für die Entwicklung des Arbeitsmarktes und ein nützlicher Hinweis auf mögliche Arbeitsmarktschwächen. In letzter Zeit standen sie jedoch nicht im Einklang mit anderen Indikatoren für die Robustheit des Arbeitsmarktes, und in den letzten Monaten könnte es zu Anpassungsproblemen gekommen sein.

Die Anwendung eines vor-COVID-Saisonfaktors auf die fortbestehenden Anträge zeigt, dass sich die Stärke des Arbeitsmarkts seit einigen Monaten verschlechtert hat und wahrscheinlich ein weitaus besserer Indikator ist als die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung.

Bei der Betrachtung des Arbeitsmarktes ist es hilfreich, die jüngsten Beschäftigungszuwächse aus einer zyklischen Perspektive zu betrachten. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass der Gesundheitssektor in letzter Zeit einen unverhältnismäßig hohen Anteil an Neueinstellungen zu verzeichnen hatte und ein großer Teil des Beschäftigungszuwachses außerhalb der Landwirtschaft in der vorvergangenen Woche ausmachte.

Lässt man den Gesundheitssektor außer Acht, in dem es aufgrund der alternden Bevölkerung wahrscheinlich zu strukturellen Verschiebungen bei den Einstellungen kommen wird, kann man die Stärke des zyklischen Arbeitsmarktes wahrscheinlich besser einschätzen.

Während sich die Konjunktur abschwächt und die Einnahmen langsamer wachsen als die Löhne, gibt es eine natürliche Abfolge von Schritten, die die Unternehmen in der Regel befolgen werden, um die Arbeitskosten zu senken. Zuerst werden Unternehmen die Arbeitsstunden reduzieren, dann die Löhne und schließlich die Zahl der Beschäftigten. Die Zahl der Arbeitsstunden und die Löhne sind bereits zurückgegangen.

Auch die Zahl der Beschäftigten ist gesunken, allerdings von einem außerordentlich hohen Niveau aus. Momentan steigt der Umsatz langsamer an als die Löhne. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, wächst das Risiko eines weiteren Personalabbaus – ein Szenario, das mit unserer grundlegenden US-Wirtschaftsprognose übereinstimmt, wonach die restriktive Geld-, Fiskal- und Kreditpolitik die Dynamik auf ein reales BIP-Wachstum unterhalb des Trends verlangsamen wird.

Job-Motor Gesundheitswesen trotzt pessimistischen US-Arbeitsmarktprognosen

Foto von Tom Porcelli (Quelle: PGIM Fixed Income)

