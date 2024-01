Jürgen Klopp verlässt FC Liverpool am Saisonende

Liverpool (dts Nachrichtenagentur) – Jürgen Klopp wird in der nächsten Saison nicht mehr Trainer vom FC Liverpool sein. „Ich werde den Klub am Ende der Saison verlassen“, sagte Klopp sichtlich gerührt am Freitag in einer Videobotschaft. „Ich kann verstehen, dass das für viele Menschen im Moment ein Schock sein wird.“

Er müsse diese Entscheidung treffen: „Mir geht die Energie aus“, so Klopp. Das wisse er bereits seit längerer Zeit. Nach all den Jahren schulde er dem Verein, der Mannschaft und den Fans die Wahrheit.

Seit Oktober 2015 ist Klopp Cheftrainer des FC Liverpool. Mit dem Verein erreichte er mit dem Champions-League-Sieg 2019 den bisher größten Erfolg als Trainer.



