Kaffee und Karriere

Kaffee ist eines der beliebtesten Getränke weltweit und hat eine lange und faszinierende Geschichte. Von seiner Entdeckung in Äthiopien bis hin zu den heutigen Cafe to Go – Lebensart und jahrhundertealten Traditionen hat Kaffee einen starken Einfluss auf unsere Kultur und unseren Alltag.

Kaffee ist für viele Menschen ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags geworden, insbesondere für Menschen, die in Führungspositionen oder in stressreichen Jobs arbeiten. Die meisten von ihnen nutzen Kaffee, um wach und konzentriert zu bleiben, insbesondere während langer Arbeitstage, stundenlangen Meetings und bei Dienstreisen, die auch Jetlag bedingen.

Neben dem gesellschaftlichen und sozialen Aspekt gibt es viele Studien über Kaffeegenuss, die sie begeistern werden, denn die Frage ist ja oft ist Kaffee eigentlich gut im Sinne von gesund.

Ist Kaffee förderlich

Viele medizinischen Langzeitstudien bestätigen, Kaffee ist eine reichhaltige Quelle von Antioxidantien, die helfen können, Schäden durch freie Radikale im Körper zu verhindern.

Er enthält mehrere bioaktive Verbindungen, darunter Koffein, Chlorogensäure und Trigonellin. Diese können vielversprechende Ergebnisse bei der Verbesserung der Gehirnfunktion aufweisen und können das Risiko von neurodegenerativen Erkrankungen verringern.

Weitere Studienergebnisse für Koffein und Kaffee (zu achten, das ist nicht dasselbe) zeigen auf, dass

– Dopamin und Noradrenalin, zwei Neurotransmitter, die dafür bekannt sind, dass sie die Wachsamkeit, Stimmung und körperliche Leistungsfähigkeit steigern, erhöht werden können.

-Entzündungen reduziert werden können

– eine schützende Wirkung auf die Leber existiert

Eine im Jahr 2018 durchgeführte Studie zeigte, dass regelmäßiger Kaffeekonsum die Sterblichkeitsrate bei allen Ursachen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall, senken kann.

Um von diesen möglichen Vorteilen profitieren zu können, bedarf es der möglichst hochwertigsten und reinsten Form des Ursprungsproduktes und eines sanften Herstellungsverfahrens.

Es gibt einige wichtige Aspekte über Kaffeebohnen, die sie kennen sollten, um ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten.

Bio ist nicht gleich Bio

Das Problem mit Kaffee ist seit vielen Jahrzehnten das heutzutage nur 3 % der weltweit erhältlichen Kaffeesorten nach ökologischen Methoden angebaut werden, was bedeutet, dass 97 % mit Pestiziden und anderen Chemikalien behandelt sind, dazu die Gefahr von Schimmelbildung bestehen kann.

Die Belastung der Kaffeebohnen

Um Schädlinge und Krankheiten auf Kaffeepflanzen zu bekämpfen, werden Pestizide in der Landwirtschaft verwendet. Leider können diese Chemikalien auch Rückstände auf den Kaffeebohnen hinterlassen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schimmelbildung auf den Kaffeebohnen. Kaffee wird oft unter feuchten Bedingungen angebaut, geerntet und verarbeitet, was ein ideales Klima für das Wachstum von Schimmel bietet.

Herkömmlicher Kaffee zählt zu den am stärksten chemisch behandelten Lebensmitteln weltweit. Er ist mit synthetischen Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden durchtränkt.

Somit kann Kaffee heute vergiftet sein mit Toxinen. Diese Toxine haben nachgewiesenermaßen verheerende Auswirkungen auf den Körper.

Alle Kaffeetrinker sollten sich bewusst sein, dass der regelmäßige Konsum von Kaffee mit hohen Pestizidrückständen den Körper langfristig schaden könnte.

Teambuilding rund die Kaffeemaschine

Der Genuss von Kaffee kann ein gewisses soziales Element haben. Kaffeepausen sind eine beliebte Gelegenheit, um sich mit Kollegen auszutauschen, Ideen zu teilen und Beziehungen aufzubauen. In vielen Unternehmen werden Meetings bei einer Tasse Kaffee abgehalten, um eine lockere Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig produktiv zu bleiben.

Rund 2,25 Milliarden Tassen Kaffee werden täglich weltweit getrunken. Das sind 3,8 Tassen durchschnittlich pro Tag.

Kaffee und Wohlbefinden

Menschen, die auf Kaffee angewiesen sind, um wach zu bleiben und produktiv zu sein, ist es wichtig, sich über die Belastungen der heutigen Kaffeebohnen bewusst zu sein.

Ein bewusster Umgang mit Kaffee kann dazu beitragen, mögliche Risiken zu minimieren und gleichzeitig die Vorteile, wie gesteigerte Wachsamkeit und Konzentration, zu nutzen.

Es ist entscheidend, dass jeder darauf bedacht ist, seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten, um den Herausforderungen des Arbeitslebens gewachsen zu sein.

Aber es geht auch darum dem Leben mehr gute Jahre zu ermöglichen, in dem das, was schädigt vermieden wird und eine wertige Alternative den Platz übernimmt, um lange seine Vitalkraft zu erhalten.

Kaffeegenuss eine neue Ära des Klima- und Umweltschutzes

Seit 2020 wird der Anteil der Mitarbeiter zu 50 Prozent von Millennials geprägt.

Diese fordern das Kaffeegenuss nachhaltig, Fairtrade und auch von hoher Qualität sein muss.

Sie schätzen als Kaffeeliebhaber die perfekte Tasse Kaffee, aber die Zukunft des Kaffees hängt von unserem Verständnis der engen Beziehung zwischen Klima und Kaffeeanbau ab.

Die Kaffeeindustrie unternimmt proaktive Schritt, um sich anzupassen und eine nachhaltige Zukunft für dieses geliebte Getränk zu gewährleisten. Auch wir als Verbraucher können eine Rolle spielen, indem wir nachhaltig angebauten Kaffee unterstützen und auf unsere Umweltauswirkungen achten.

Gemeinsam können wir die Kunst des Kaffeeanbaus für künftige Generationen bewahren

Ebenso spielt jeder Kaffeetrinker eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung nachhaltiger und ethischer Kaffeepraktiken. Während Kaffee aus Sonnenanbau eine höhere Produktivität und Kosteneffizienz aufweist, bietet Kaffee aus Schattenanbau ein Refugium für die Artenvielfalt und produziert hochwertige Bohnen mit einzigartigen Aromen.

Wenn wir uns für Schattenkaffee entscheiden, können wir zur Erhaltung natürlicher Lebensräume beitragen, die Umwelt schützen und den reichhaltigen, vielfältigen Geschmack des Kaffees genießen, der seinen Ursprung in den üppigen Baumkronen der Wälder widerspiegelt.

Letztendlich liegt der beste Ansatz darin, ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Umweltbewusstsein zu finden. Als Verbraucher können wir etwas bewirken, indem wir uns für Kaffee aus Schattenanbau entscheiden und Landwirte unterstützen, die auf Nachhaltigkeit setzen. So können wir mit jeder Tasse, die wir genießen, auf den exquisiten Geschmack und verantwortungsvolle Anbaumethoden anstoßen.

Doch die Entscheidung welcher Kaffee im Unternehmen nun angeboten wird bekommt nun noch einen viel tiefgreifende Aspekt. Denn es greift in die Themen der Gesundheitsvorsorge und Vermeidung von Risiken für sich und die Mitarbeiter ein.

Kaffee, der keine Kompromisse eingeht

oder

Die Reise zu einem neuen Kaffeeerleben

Durch die Unterstützung von Spezialitätenkaffee wird eine sinnvolle Beziehung zwischen dem Verbraucher und der gesamten Lieferkette aufgebaut, die sicherstellt, dass alle Beteiligten für ihre harte Arbeit und ihr Engagement einen fairen Ausgleich erhalten.

Liebhaber von Spezialitätenkaffee suchen diese einzigartigen Bohnen wegen ihres Engagements für nachhaltige Anbaumethoden, für die Grundsätze des fairen Handels und für die Aufwertung der Kaffeeindustrie als Ganzes.

Die Entstehungsgeschichte dieses Spezialtätenkaffees geht zurück auf das üppige Hochland einer kleinen Kaffeeanbauregion, wo die optimale Kombination aus Höhenlage, Klima und Bodenbedingungen den Grundstein für das außergewöhnliche Geschmacksprofil legt.

Die Basis bilden biologisch angebaute, fair gehandelte Kaffeebohnen aus Guatemala, die auf dem Höhepunkt der Reife sorgfältig von Hand gepflückt werden, um sicherzustellen, dass nur die feinsten Kirschen in die nächste Phase gelangen.

Diese werden dann, mit einem patentierten, einzigartigen Reinigungsverfahren, der geschützten Xoted-Methoden-Technologie behandelt. Diese Xoted-Methode stellt einen mehrfachen Waschprozess dar, bei dem die Kaffeebohnen mit einer speziellen hoch natürlichen Reinigungsformel besprüht werden, um alle Verunreinigungen, Belastungen und Schwermetalle zu entfernen, die durch marktübliches Waschen nie entfernt werden konnten.

Nach der Ernte wird der Kaffee einem sorgfältig überwachten und kontrollierten Trocknungsprozess unterzogen, um seine besonderen Eigenschaften weiter zu verbessern.

Die Röstung der Kaffeebohnen auf mittlerer Stufe ermöglicht es, die den Bohnen innewohnenden Aromen und Eigenschaften zur Geltung zu bringen. Dabei wird ein Gleichgewicht zwischen der Erhaltung der einzigartigen Eigenschaften der Bohnen und der Entwicklung zusätzlicher Komplexität und Tiefe durch den Röstprozess gefunden.

Kaffee, der einem gründlichen Reinigungsprozess unterzogen wird, um Schimmel zu entfernen, gewährleistet eine gleichbleibende Qualität von Charge zu Charge. Dies trägt dazu bei, ein einheitliches Geschmacksprofil beizubehalten, so dass Sie immer wieder den gleichen Kaffeegenuss erleben können.

Rahm Roast – ein schimmelfreier Spezialkaffee

Die Vorteile eines schimmelfreien Spezialkaffees lassen sich in vier Kategorien einteilen.

1) Gesundheit und Sicherheit:

Eine Schimmelpilzkontamination im Kaffee kann ein Gesundheitsrisiko darstellen. So können Mykotoxine, produziert werden.

2) Qualität und Geschmack:

Schimmlige Bohnen können einen unangenehmen, muffigen Geruch und Geschmack haben, was das gesamte Kaffeeerlebnis erheblich beeinträchtigen kann.

3) Längere Haltbarkeitsdauer:

Schimmelpilzbefall kann den Verfall von Kaffeebohnen beschleunigen, was zu einer kürzeren Haltbarkeitsdauer führt.

4) Allergien und Überempfindlichkeiten:

Der Verzehr von mit Schimmelpilzen verunreinigtem Kaffee kann bei empfindlichen Personen unerwünschte Reaktionen auslösen, wie z. B. allergische Symptome oder Atemwegsbeschwerden.

Fazit: Indem sie ihre Kaffeegewohnheiten überdenken und auf gesündere Optionen umsteigen, kann jeder eine solide Grundlage für ein gesundes und erfolgreiches Leben schaffen, sowie auf das Ökosystem positiv einwirken. So stärken wir die Natur und die Vitalkraft aller und wirken ökologisch für die Umwelt und so für uns selbst.

Probieren Sie es doch einfach mal aus.

Der Affiliatelink lautet:

https://therootbrands.com/de/product/rahm-roast-3pk-2/powerpack

Kaffee und Karriere

Über die Autorin:

Martina Hautau schreibt über Medien & Marketing für KMU und Einzelunternehmen. Sie findet die Wege, die UnternehmerInnen zu Ihren Kunden bringen. Dabei spielt Bewegtbild und TV, sowie Social Media Hacks eine große Rolle. Ihre Interessen drehen sich auch um die Digitalkraft der Unternehmen und Mitarbeiter.

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.

Dieser Beitrag erschien zuerst im Wirtschaftsmagazin Paul F. Die komplette Ausgabe des wöchentlich erscheinenden Magazins finden Sie bei readly, sharemagazines und United Kiosk.