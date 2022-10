Für pflanzenbasierten Kebab Genuss zuhause ist planted.kebab österreichweit bei SPAR erhältlich

Kebab ist seit fast 40 Jahren fester Bestandteil der österreichischen Imbisskultur. 1983 hat Yaşar Sarikoç den Kebab als Erster nach Wien gebracht. Sein kleines Lokal in der Hütteldorfer Straße war Wiens erster Kebabstand, heute gibt es davon in der Bundeshauptstadt mehr als 230.1 Der Kebab hat sich also als eines der beliebtesten Streetfoods in Österreich etabliert: Laut einer aktuellen Umfrage2 gönnt sich mehr als ein Viertel (28 %) aller Österreicher:innen zumindest ein bis zwei Mal pro Monat Kebab.

Umfrage zeigt: Kebab bei Menschen unter 40 besonders beliebt

Auffallend ist, dass das Streetfood vor allem bei der jüngeren Generation boomt: Knapp jede:r Zweite der 16- bis 39-Jährigen greift mehrmals pro Monat zu Kebab. Um ihren Kebab jedoch wirklich genießen zu können, wünschen sich die Österreicher:innen vor allem, dass hochwertige Zutaten (43 %) und keine Konservierungsmittel (24 %) verwendet werden. Immerhin 13 % wünschen sich zudem eine pflanzliche Alternative anstelle des tierischen Kebab-Fleischs. Auffallend ist hier der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während den Männern hochwertige Zutaten (48 %) wichtiger sind als Frauen (37 %), wünscht sich fast jede fünfte Frau veganen bzw. vegetarischen Kebab (18 %).



planted.kebab aus nur natürlichen Zutaten österreichweit bei SPAR

Diesem Wunsch kommt das Food-Tech Planted mit seinem pflanzlichen Kebab nach, das nur aus natürlichen Zutaten besteht: Gelberbse, Wasser, Rapsöl, Hefe und Vitamin B12. Durch eine Extraportion Ballaststoffe und 50 Prozent weniger Fett als in tierischem Kebab ist das planted.kebab eine leckere Proteinquelle. Das Highlight ist die natürliche Gewürzmischung, die für den unverkennbaren Geschmack sorgt. Für alle, die ihren Kebab einfach und schnell zuhause zubereiten möchten, gibt es planted.kebab in Packungen à 160g österreichweit bei SPAR (UVP: EUR 3,99). Zudem kann das pflanzliche Kebab im Online-Shop von Planted bestellt werden.



Fast-Food-Kette Türkis nimmt pflanzlichen Kebab von Planted auf die Speisekarte

Ab sofort gibt es das pflanzliche Kebab von Planted auch an den 16 Wiener Standorten der Fast-Food-Kette Türkis. „Egal ob nach einer langen Partynacht oder für den herzhaften Genuss zwischendurch – der Kebab gehört zum beliebtesten Streetfood des Landes. Dank unserem planted.kebab gibt es jetzt Döner mit ohne alles: ohne Tierleid, ohne Aroma- und Konservierungsstoffe, andere Zusatzstoffe oder Laktose, dafür nur mit natürlichen Zutaten. Perfekt für alle, die gerne auf gesunde Optionen zurückgreifen und trotzdem nicht auf ihren geliebten Kebab-Genuss verzichten möchten“, so Pascal Bieri, Mitgründer von Planted.



_________________

1 Quelle: Marktamt MA 59

2 Die Umfrage wurde Market Institut von 11. bis 16. Oktober 2022 durchgeführt. Das Sample umfasst 1.000 Personen ab 16 Jahren und ist repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

Bild: KEBAB MIT OHNE ALLES VON PLANTED planted.kebab ohne Tierleid, ohne Aroma- und Konservierungsstoffe, andere Zusatzstoffe oder Laktose, dafür nur mit natürlichen Zutaten. Copyright: © Planted

Quelle Ketchum Pleon Holding GmbH