Bereits jetzt unter kekz.com vorbestellbar und ab dem 23. März im Handel: Sieben neue Kekze

Der Kekzhörer® ermöglicht Kindern ab 3 Jahren ihre Lieblingsaudioinhalte völlig selbstbestimmt zu steuern

Pünktlich zum heutigen Welttag des Hörens kündigt das Münchner Start-up Kekz® neue Audioinhalte für die Kekzhörer® an. Ab dem 23. März finden Kund:innen sieben neue Kekz®-Chips in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Handel. Die neuesten Hörinhalte können ab sofort auf kekz.com vorbestellt werden.

Kekz®, das neue Audioerlebnis für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren, setzt bewusst auf die Unabhängigkeit von Kindern, sich ihre Musik und ihre Hörspiele selbst aussuchen zu können. Anwählen eines entsprechenden Inhalts funktioniert dabei durch die Kekze (Audiochips): Diese werden kinderleicht durch den integrierten Magneten außen in die Ohrmuschel des Kekzhörers® geklickt und aktivieren so über eine simple „Click & Play“-Mechanik die Wiedergabe des entsprechenden Hörbuchs, Hörspiels oder Albums. Auf den Einsatz eines Bildschirms und eines Anschlusses an ein externes Wiedergabegerät wird dabei bewusst verzichtet.

Mit den sieben frisch gebackenen Kekzen warten neue Folgen von beliebten Titeln wie Benjamin Blümchen, Petterson und Findus, Bibi und Tina oder Miraculous auf die jungen Hörer:innen. Ganz neu im Kekz®-Sortiment sind Titel wie Robin Hood, Der kleine Rabe Socke und Mama Muh. Natürlich sind auch alle bisher verfügbaren Kekze, darunter Klassiker und Kinderlieblinge wie Der Räuber Hotzenplotz, Feuerwehrmann Sam, Janosch oder Der kleine Prinz weiterhin online und im stationären Handel erhältlich. Um die wachsende Kekz-Sammlung stilvoll zu verstauen, gibt es nun auch einen praktischen Sammelbeutel im Kekz®-Design.

Exklusiv in Shops der Telekom finden Kekz®-Fans den Tabaluga-Kekz® mit dem 3D-Hörabenteuer Tabaluga & Ich – Der Abenteuerflug durch Grünland. Dabei kommt – ebenso wie die unter der Marke Cookie Crew® produzierten exklusiven Kekz® Originals mit tollen Abenteuerhörspielen, Musik zum Mittanzen und Mitsingen sowie spannende Lerninhalte für jedes Alter – hier der 3D Wunderklang zum Einsatz: ein 360 Grad rundherum Hörerlebnis, das ein immersives „mitten drin“ Gefühl vermittelt und die Hörspiele zum Leben erweckt.

Der heutige Welttag des Hörens soll Menschen zu mehr Hörgesundheit verhelfen und setzt sich 2022 schwerpunktmäßig unter anderem für die Hörversorgung von Kindern ein. Bei den Kekzhörern müssen sich Eltern aber keine Sorgen machen: die Lautstärke ist in drei Stufen regelbar und ist auf die von Kinderärzten empfohlene maximale Lautstärke von 85 Dezibel begrenzt.

Auch Eltern und Beta-Tester, die Kekz® schon vor dem Verkaufsstart im November 2021 ausprobieren durften sind von Kekz® begeistert. So sagt Beta-Tester Stefan Baumgartner: „Für mich als Hörakustikmeister mit über 20 Jahren Berufserfahrung ist es sehr wichtig, dass meine Kinder nichts auf die Ohren bekommen, wodurch das Gehör geschädigt werden kann. Der Button zur Lautstärkeauswahl ist dort angebracht, wo die Kinder nicht ständig rumspielen können, das ist wirklich gut gelöst. Ich habe mir den Kopfhörer aber auch mit in die Firma genommen in der wir normalerweise Hörgeräte überprüfen. Mich hat das Ganze total überzeugt.“

Das Starter-Set (Kekzhörer inkl. dem Hörspiel Cookie Crew – Sprinkle in New York) ist für 59,95 Euro (UVP) online und im ausgewählten Einzelhandel in Deutschland, Österreich und in der Schweiz zu kaufen. Die unterschiedlichen Kekze sind für einheitlich 9,99 Euro (UVP) separat erhältlich.

Weitere Infos unter www.kekz.com

Quelle SWORDFISH PR