Mmmhjoy: Die ersten veganen Peter Pane Saucen für zu Hause sind da!

Vom Lieblingsrestaurant in den Supermarkt: Seit Anfang März können Peter Pane-Fans endlich köstliche vegane Saucen-Kreationen auch mit nach Hause nehmen. Gleich fünf einzigartige Geschmacksprofile von klassischer Burgersauce über fruchtiger Mango-Curry-Sauce bis hin zu edler Trüffelcreme sind in Zusammenarbeit mit dem Feinkosthersteller Delikant entstanden. Sie sorgen für kulinarischen Hochgenuss und verfeinern im Handumdrehen noch so viel mehr als den hausgemachten Burger. Zudem sind sie Palmölfrei und ohne Konservierungsstoffe oder Geschmacksverstärker.

Stillstand ist ein Fremdwort für die Peter Pane-Familie und so geht die Burgergrill-Kette nun den nächsten Schritt und erobert das Saucen-Regal im Supermarkt! Fast ein Jahr lang feilte das Lübecker Team an fünf neuen Premium-Kreationen mit einmaligen Geschmacksprofilen. Alle vegan, frei von Konservierungsstoffen und so lecker, dass man gar nicht weiß, welche man zuerst kosten möchte.

„Angelehnt an die Saucen, die sich in unseren Restaurants über Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut haben, haben wir mit viel Erfahrung und Geduld jetzt ganz neue Rezepturen für zu Hause ausgetüftelt“, sagt Patrick Junge, Geschäftsführer der Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH in Lübeck. Tatsächlich sei es auch der stetigen Nachfrage der Gäste zu verdanken, dass das Projekt zusammen mit dem erfahrenen Saucen-Hersteller Delikant umgesetzt wurde. „Mit genau dem hohen Qualitätsanspruch, den die Menschen an Peter Pane so sehr schätzen.“

Fünf köstliche Highlights

Das Team freut sich darüber, endlich die neuen Saucen- und Creme-Rezepturen präsentieren zu können, in denen so viel Herzblut steckt. Schon das moderne Design der 300 ml-Squeezer- Flaschen fällt auf. Und der Inhalt überzeugt garantiert alle Food-Enthusiasten! Die Burger-Sauce auf Tomatenbasis ist mit ihrem Hauch an Süße ein absoluter Allrounder und macht nicht nur aus jedem Patty – egal ob aus Fleisch, vegetarisch oder vegan – etwas Besonderes, sondern dient auch als optimales Topping für Sandwiches oder Fritten.

Die fruchtige Mango-Curry-Sauce verleiht jedem Hähnchen-Burger das gewisse Extra und ist auch als Dip ein Volltreffer. Sowie die die raffinierten Cremes in den Geschmacksrichtungen Trüffel und Knoblauch, welche unbedingt auch zu Hause zu Loaded Fries probiert werden sollten. Lust auf noch etwas ganz Feines? Zitronen- Thymian ist nicht nur ein “perfect match” zu allen vegetarischen und veganen Gerichten, sondern überzeugt auch als Salatdressing auf ganzer Linie!

Noch mehr Peter Pane für zu Hause

„Unsere neuen Saucen sind ein Beweis dafür, dass man sich selbst in Krisenzeiten weiterentwickeln kann. Wir haben die Pandemie-Monate genutzt und uns genau die Zeit genommen, die es brauchte“, so Patrick Junge. Er ist stolz darauf, dass sich seine Marke Peter Pane deutschlandweit längst großer Bekanntheit erfreut.

„Ich freue mich, durch die Zusammenarbeit ein Teil des Peter Pane Teams zu sein und bin davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Geschmacksprofile ab jetzt auch zu Hause für einen kulinarischen Hochgenuss sorgen werden”, sagt Vladimir Muska vom Produktionspartner Delikant. Die Peter Pane-Saucen sind nicht nur im gehobenen Einzelhandel zu finden, sondern selbstverständlich auch im Onlineshop auf peterpane.de. Langfristig sei auch ein Verkauf in den mittlerweile 46 Filialen denkbar. Dann sollen allerdings noch weitere spannende Produkte das Sortiment erweitern. Das Peter Pane-Abenteuer für zu Hause hat nämlich gerade erst begonnen!

Die Peter Pane Saucen werden ab Anfang März im ausgewählten LEH erhältlich sein.

UVP: 3,49€ Inhalt: 300ml

Bezugsquelle:

Delikat Feinkost GmbH Thorsten Gallas Sternstraße 108

20357 Hamburg [email protected]

Quelle Mrs. Politely DELICIOUS PR GmbH