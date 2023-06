Das Klima ist im Wandel und die Auswirkungen sind in Deutschland bereits deutlich zu spüren. Klimafreundlich leben und arbeiten ist das Gebot der Stunde, das gilt für Stadt und Land gleichermaßen. Wie begegnen ländliche Räume dem Klimawandel und weiteren Herausforderungen? Wir gehen auf vier wichtige Bereiche ein.

Landwirtschaft – intensiv, robust, biologisch orientiert

Globale Erwärmung, häufiger auftretende Extremwetter und Wassermangel setzen der Landwirtschaft zu. Auf die Herausforderungen der Klimakrise reagiert die Landwirtschaft unter anderem, indem diese verstärkt robustere, darunter dürreresistente Kulturpflanzen nutzt.

Außerdem ist die Landwirtschaft gerade dabei, intensiver und zugleich smarter zu werden. Höhere Erträge pro Hektar sollen es in naher Zukunft ermöglichen, einen Teil der landwirtschaftlichen Flächen zurück an die Natur zu geben.

Im Zuge des Klimawandels ändern sich die Essgewohnheiten der Menschheit, es wird ein stärkerer Akzent auf Bio-Lebensmittel gesetzt, außerdem geht der Anteil an tierischen Produkten in der Ernährung zurück. Auch diesen Herausforderungen hat sich die Agrardomäne zu stellen, nicht zuletzt durch das Zurückfahren der Massentierhaltung.

Mobilität auf dem Lande – innovative Verkehrskonzepte sind gefragt

Auch in Zukunft möchte der Mensch auf dem Lande mobil bleiben, und hier sind neuartige Lösungen erforderlich. Heute ist das Auto das Hauptverkehrsmittel im ländlichen Raum, das wird voraussichtlich in den kommenden Jahrzehnten auch so bleiben. Umso wichtiger ist der zügige Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie Elektroautos und damit verbundener Ausbau der eTankstellen.

Moderne Elektrofahrzeuge überzeugen mit einer immer höheren Reichweite, die Preisentwicklung macht Elektroautos für die breite Masse zugänglich. Zudem wird der Kauf von eCars heute vom Staat subventioniert. Hier können Sie alles zur E-Mobilität-Förderung nachlesen und auf Wunsch sogar weiterführende Infos anfordern.

Aber auch Mobilität ohne eigenes Auto wird auf dem Lande immer mehr Raum gewinnen, nicht zuletzt durch smarte Carsharing-Konzepte und die Entwicklung von dem öffentlichen Verkehrsnetz – mit einer elektrisch betrieben Fahrzeugflotte.

Energiewende – effiziente Dörfer

Dass die Zahl der Windparks im ländlichen Raum weiterwachsen wird, ist eine bereits von der Regierung beschlossene Sache. Doch auch für weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien hat das Land ein gigantisches Potenzial.

Zum einen stehen für die modernen Photovoltaik-Anlagen Tausende Quadratkilometer an Dachfläche zur Verfügung, sodass viele Haushalte problemlos energieautark funktionieren können.

Zum anderen wird in den kommenden Jahren die Zahl der installierten Wärmepumpen radikal steigen, ob Luft-Wasser- oder auch Wasser-Wasser-Wärmepumpen. Die ländliche Energieversorgung wird sich voraussichtlich schon in der nächsten Zukunft auf den erneuerbaren Energieträgern basieren.

Branchenstruktur im Wandel

Die ländlichen Gebiete ändern sich, dabei spielen neben dem Klimawandel auch solche Faktoren wie Demografie und Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Landwirtschaft ist und bleibt die Kernbranche des ruralen Raumes, doch kein Dorf lebt heute von der Landwirtschaft allein.

Dienstleister vom lokalen Handel über Handwerker bis hin zu den Medizinern werden auch in den nächsten Jahrzehnten zu den wichtigsten Arbeitgebern auf dem Lande zählen.

Neue Branchen kommen eventuell hinzu. Im Zuge der Veränderungen in der Altersstruktur werden vermutlich Seniorenresidenzen und Pflegeheime gerade auf dem Lande an Bedeutung gewinnen. Denn immer mehr Menschen würden gerne ihren Lebensabend in der natürlichen, ruhigen Umgebung verbringen.

Für die mittlere Generation werden dagegen moderne Co-Working-Arbeitsräume auf dem Lande als eine günstige und entspannte Alternative zu den Großstadtbüros aufgrund der Digitalisierung attraktiv. Sogar als Studienorte haben Dörfer eine Zukunft – Verbesserung der Mobilität vorausgesetzt.

