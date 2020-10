Knödelkult – mit Knödeln gegen die Lebensmittelverschwendung!

Share Facebook

Revival eines Klassikers: Knödelkult bringt den Semmelknödel wieder ganz groß raus!

An Festtagen unverzichtbar, aber auch sonst eine beliebte und leckere Beilage: Der Knödel ist ein echter Klassiker der deutschen Küche. Jetzt gibt es den kultigen Klassiker auch im Glas für die einfache Zubereitung zuhause – mit Knödelkult: aus so viel gerettetem Brot wie möglich, lange haltbar und in leckeren Kreationen von deftig bis süß!

Die Gründer Janine Trappe und Felix Pfeffer verbindet nicht nur ihre Liebe zum Knödel – privat sind sie seit vielen Jahren ein Paar und Eltern eines kleinen Sohns. Mit ihrer leckeren Innovation Knödelkult traten sie in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf und konnten dort Ralf Dümmel als Investor gewinnen.

„Für uns ist der Knödel viel mehr als eine angestaubte Festtagsbeilage. Wir finden, er hat das Zeug zum Hauptdarsteller auf dem Teller. Mit Knödelkult wollen wir das beweisen!“Janine Trappe und Felix Pfeffer, Erfinder von Knödelkult

Knödelkult beschert unverkauftem Brot, das sonst in der Mülltonne gelandet wäre, eine zweite Chance: Zerkleinert und mit hochwertigen Zutaten versehen wird aus dem geretteten Brot ein köstlicher Klassiker. Bei Knödelkult ist für jeden Geschmack etwas dabei: von einem klassischen Semmelknödel mit feiner Petersilie, über den Würzigen mit Speck und Zwiebeln bis hin zu einer süßen Kreation mit Mohn und Mandeln. Der Knödel ist im Glas eingekocht und somit auch ungekühlt lange haltbar.

Die schmackhaften Knödel sind nicht mehr länger nur besonderen Anlässen vorbehalten, sondern jetzt auch für die schnelle und einfache Zubereitung zuhause geeignet:

Einfach die fertige Knödelmasse aus dem Glas stürzen, in Scheiben schneiden und erwärmen – in der Pfanne, auf dem Grill, im Backofen oder in der Mikrowelle. Gäste werden beeindruckt sein: Noch nie war ein Knödel so leicht und schnell zubereitet wie mit Knödelkult! Und das ganz ohne Konservierungsstoffe – für den puren kultigen Knödelgeschmack.

Knödelkult ist unter www.knoedelkult.de aktuell für 3,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„In Deutschland werden täglich Unmengen an Brot weggeworfen – Janine und Felix haben sich zur Aufgabe gemacht, Brot zu retten. Kultige Knödel aus dem Glas, die einfach mega schmecken! Zusammen wollen wir den Markt erobern.“ Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Foto: TVNOW / Bernd Michael Maurer

Quelle Kultimativ GmbH/DS Produkte GmbH