Kreuzfahrt: Mit dem kleinsten Schiff zur entlegensten Insel der Welt

29-tägige Kreuzfahrt startet in der Antarktis und endet in Südafrika

Anfang Januar 2024 nimmt MS »Hamburg«, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands, Kurs auf die entlegenste Insel der Welt. Auf der 29-tägigen Route von Kap Hoorn im Süden Südamerikas nach Kapstadt in Südafrika, ist der Anlauf von Tristan da Cunha einer von vielen Höhepunkten: Zuvor stehen Anlandungen in der Antarktis und der Besuch des Naturparadieses Südgeorgien auf dem Fahrplan, ehe MS »Hamburg« in Südafrika für zwei Tage an der Waterfront im Zentrum Kapstadts festmacht.

Zum Start der Kreuzfahrt von Kap zu Kap, spielt MS »Hamburg« seine Stärke für „Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter“ voll aus: Die Passagiere landen mit den bordeigenen Zodiacs in vielen unterschiedlichen Orten der Antarktis an, geplant ist zudem der Besuch einer Forschungsstation.

Drei Tage sind anschließend für die Erkundung des Naturparadieses Südgeorgien eingeplant. Königspinguine, See-Elefanten und mehr als 100 Millionen Seevögel sind hier beheimatet. „Beste Voraussetzungen für spannende Exkursionen und ideal für unsere vielen, kostenfreien Anlandungen mit den bordeigenen Zodiacs, stets mit wissenschaftlicher Begleitung“, so Oliver Steuber, Geschäftsführer von Plantours Kreuzfahrten.

Nach vier Tagen auf See erreicht MS »Hamburg« Tristan da Cunha. Die Inselgruppe gilt als der entlegenste, bewohnte Ort der Welt, lediglich einmal im Monat sorgt ein Frachtschiff für die Verbindung zur Außenwelt, einen Flughafen gibt es in diesem Britischen Überseegebiet nicht.

Letzter Höhepunkt der Fahrt ist das Kap der Guten Hoffnung mit einem mehrtägigen Aufenthalt in Kapstadt mit zahlreichen Ausflugsmöglichkeiten.

Plantours Kreuzfahrten bietet die spezielle Kreuzfahrt von Kap zu Kap inklusive der Flüge ab/bis Deutschland zum Starthafen in Ushuaia (Argentinien) und dem Rückflug ab Kapstadt (Südafrika) an.

MS »Hamburg« von Kap zu Kap: Mit Antarktis, Südgeorgien und Kapstadt: 29 Tage inklusive Flüge ab/bis Deutschland, Exkursionen mit den bordeigenen Zodiacs und wissenschaftlicher Begleitung in der Antarktis und auf Südgeorgien, 5.799 Euro pro Person in der Innenkabine

Plantours Kreuzfahrten zählt zu den erfahrensten Veranstaltern für Hochsee- und Flussreisen. Mehrfach für hervorragendes Routing jenseits des Massentourismus auf See ausgezeichnet, betreibt das Bremer Unternehmen mit der MS »Hamburg« sehr erfolgreich das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands. Zu diesen weltweiten Kreuzfahrten mit Expeditionscharakter ergänzt ein stetig wachsendes Angebot an Flussreisen in Deutschland und vielen Ländern Europas das Angebot.

