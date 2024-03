Aqua-Fisch präsentiert Zukunfts- und Trendthemen

Die Leidenschaft für Fische verbindet:

Über 16 600 Flossenfans kamen vom 8. bis 10. März zusammen, um mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln oder nach Herzenslust zu shoppen. „Die Aqua-Fisch als internationale Plattform für Einkauf und Austausch war erneut Dreh- und Angelpunkt für ein kaufkräftiges und fachliches Publikum“, resümiert Messechef Klaus Wellmann. „Der neue Bereich mit dem ‚Carp Camp‘ kam bei den Besucherinnen und Besuchern sehr gut an. In der Aquaristik haben wir uns über volle Zuschauerränge beim Live-Aquascaping mit Tobias Gawrisch gefreut“, berichtet Projektleiter Felix Klarmann. In über 68 Vorträgen, Workshops und Demonstrationen gaben Profis in zwei Vortragsforen und an verschiedenen Demo-Becken ihr Wissen weiter.

124 Aussteller aus 11 Nationen präsentierten drei Tage lang ein breites Produkt- und Beratungsangebot. „Mit vollen Einkaufstaschen und jeder Menge Angel- und Aquaristik-Zubehör haben die Besucherinnen und Besucher die Messe verlassen“, freut sich Projektleiter Felix Klarmann. Anfassen und Ausprobieren stand dabei für viele Angel-Fans im Mittelpunkt. So berichtet Manuel Ostermeier von der Ockert GmbH mit der Marke Sportex: „Die Besucherinnen und Besucher sind zu unserem Stand gekommen, um Neuheiten im Bereich der Angelruten zu sehen und um sie anfassen zu können.“ Die Lage im internationalen Dreiländereck ist für die Branche sowie die Community ein Pluspunkt. „Für uns verlief die Messe sehr gut. Der Standort Friedrichshafen ist einfach ideal, so konnten wir uns an unserem Stand über ein kaufkräftiges Publikum unter anderem aus der Schweiz freuen.“

Alles für den Erfolg beim Karpfenangeln gab es zum ersten Mal am Stand der Fishing Maniacs. „Wir haben mit dem Karpfen-Bereich etwas ganz Neues auf die Aqua-Fisch gebracht. Mit Ködern, Zelten, Liegen und Ruten war unser ‚Maniac Carp Camp‘ etwas Einzigartiges. Wir haben ein tolles Feedback von den Besucherinnen und Besuchern erhalten. Unser Stand war genau das, was vielen gefehlt hat“, freut sich Geschäftsführer Tobias Sieling.

Erstmalig auf der internationalen Fischmesse war auch das Unternehmen Aquaristikwelt24 vertreten. „Unser Sortiment wurde auf der Aqua-Fisch positiv aufgenommen und die Verkäufe waren dementsprechend sehr zufriedenstellend. Wir hatten vor allem ein extrem kaufkräftiges Publikum aus Österreich und der Schweiz. Besonders gefragt waren unsere Deko-Hölzer in allen Varianten“, berichtet Inhaber Marc Donno. Er resümiert: „Wir konnten an allen Tagen viele tolle Fachgespräche führen. Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei.“

Auch der Landesfischereiverband Baden-Württemberg e. V. (LFVBW) zieht ein positives Fazit. „Für uns als Verband bemisst sich der Erfolg auf der Aqua-Fisch an einem vollen Messestand und guten Gesprächen. Daher sind wir auch in diesem Jahr wieder zufrieden. Wir konnten eine breite Zielgruppe an jungen und erwachsenen Interessierten über unsere Themen des Natur- und Gewässerschutzes sowie den Erwerb des Fischereischeins informieren. Besonders am Sonntag bemerkten wir einen hohen Andrang Jugendlicher, was uns sehr freut. So konnten wir zahlreiche junge Menschen an unsere Arbeit als Verband heranführen“, erklärt Reinhart Sosat, Geschäftsführer des LFVBW.

Messen als Ort für Begegnung und Austausch bleiben für die Aussteller weiterhin eine wichtige Plattform. „Für uns ist es nach wie vor wichtig, auf Messen wie der Aqua-Fisch vertreten zu sein, da wir hier neue Kundschaft auf uns aufmerksam machen können. Messen beleben die Branche, daher sind wir auch bei der kommenden Ausgabe wieder dabei“, sagt Kevin Wagner, Sales Manager der ARKA Biotechnologie GmbH. Ein ähnliches Fazit zieht Vertriebsleiter Eduard Gerzen von der EHEIM GmbH: „Die Produkte rund ums Aquarium werden zunehmend digitaler und komplexer zu bedienen, sodass die persönliche Beratung immer wichtiger wird. Auf der Aqua-Fisch konnten wir so vielen Leuten die Funktionen unserer neuen Produkte genauer vermitteln.“

Die nächste Ausgabe der Aqua-Fisch findet von Freitag, 7. März bis Sonntag, 9. März 2025 statt.

Quelle Bild und Text: Messe Friedrichshafen GmbH