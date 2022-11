Mehr als nur Regeneration: L-Glutamin von foodspring.

Das Produktportfolio von foodspring bietet eine Vielzahl an Alternativen, die den Körper auf intensive Trainingseinheiten vorbereiten. Ebenso wichtig ist es aber, genügend Zeit zum Erholen und zum Regenerieren einzuplanen. Wird dies vernachlässigt, kann der Hormonhaushalt durch einen Mangel an Testosteron und Überschuss an Cortisol gestört werden. Deshalb sollte die Wichtigkeit ausreichender Erholung nicht unterschätzt werden.

Um die Regeneration effektiv zu gestalten, kann an Ruhetagen zusätzlich die Aminosäure L-Glutamin eingenommen werden, welche eine Schlüsselrolle bei der Produktion von Antikörpern spielt. Dadurch wird das Immunsystem gestärkt und der Körper vor Krankheiten geschützt. Als Resultat kann sich der Körper voll und ganz auf die Regeneration der Muskeln konzentrieren.

Die menschliche Muskulatur besteht beinahe zu 60% aus der lebensnotwendigen Aminosäure L-Glutamin. Dieser Wert verdeutlicht die besondere Rolle, die L-Glutamin in unserem Körper einnimmt. Bei intensiven Trainingseinheiten kann das Produkt dazu beitragen, die Leistung zu steigern und die Regenerationsprozesse in den Muskeln wirksam zu unterstützen. Als Nahrungsergänzungsmittel ist es eine der besten Möglichkeiten um sicherzustellen, dass genügend Antikörper für die Erholung nach dem Sport gebildet werden, um das Risiko einer Schwächung des Immunsystems zu verringern.

Anwendung: Einfach 4 Kapseln nach dem Training mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. Bei mehr als 3 Trainingseinheiten pro Woche empfehlen wir die tägliche Einnahme von 4 Kapseln.

Die foodspring L-Glutamin ist auf www.foodspring.de erhältlich und kostet aktuell 9,99 €.

