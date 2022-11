ShopVibes schließt sechsstellige Pre-Seed Finanzierungsrunde ab

Das Münchener B2B-SaaS-Startup ShopVibes hat erfolgreich eine hohe sechsstellige Pre-Seed Finanzierungsrunde mit renommierten Investoren abgeschlossen. Als Lead- Investor agiert dabei Dr. Heinz Raufer, der selbst als Gründer mit Atrada und hotel.de zwei erfolgreiche Unternehmen aufbaute und verkaufte sowie als einer der ersten Investoren FlixBus unterstützte. ShopVibes entwickelt und vertreibt eine Software-Lösung, mit der elementare Prozesse im Vertrieb digitalisiert und damit automatisiert und erheblich vereinfacht werden können.

Damit unterstützt ShopVibes insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen bei der digitalen Verwaltung ihrer Produkte, Medien, Bestellungen und Vertriebspartner. Mit dem Kapital will das Unternehmen die technologische Entwicklung voranbringen und das Team vergrößern.

Mit ShopVibes zum digitalen Produkt-Vertrieb

ShopVibes verbindet als All-In-One Product Information Management System (PIM) auf seiner digitalen Plattform kleine und mittelständische Hersteller (KMU) und deren Marken mit ihren Händlern. Damit können diese alle produkt- und vertriebsrelevanten Daten und Prozesse zentralisiert digital abbilden. Dabei unterstützt die Technologie des Startups auch bei der Optimierung der Produktdaten für eine bestmögliche Platzierung in allen Verkaufskanälen, in dem Produktdaten aus verschiedenen Quellen generiert, aggregiert und intelligent nutzbar gemacht werden.

Durch flexible Export-Formate können diese Daten dann mit allen Vertriebspartnern und -kanälen ausgetauscht werden. Insbesondere die wachsende Komplexität und die technischen Anforderungen, die durch den Vertrieb auf mehreren Kanälen, sowohl mit Offline- als auch Online-Händlern und Marktplätzen, entstehen, stellt KMU vor große Herausforderungen, die mit ShopVibes einfach und kostengünstig gemeistert werden können.

“Aktuelle Lösungen im Markt sind sehr komplex und teuer in der Einführung und Nutzung und damit primär für Enterprise-Kunden sinnvoll. Wir ermöglichen mit unserer schlanken Lösung endlich auch KMU Zugang zu einem professionellen Produkt-Informations-Management-System. Mit unserer Technologie erhöhen wir den Digitalisierungsgrad im Vertrieb enorm und lösen so aufwendige und teure manuelle Prozesse und Excel-Tabellen ab“, erklärt CTO und Mitgründer Philipp Schlieker.

Persönliche Erfahrung führt zur Gründung von ShopVibes

Die Idee für ShopVibes basiert auf den Erfahrungen von Mitgründer Daniel Wimmer in seiner früheren Tätigkeit bei einem großen Online-Händler, bei dem er direkt an der Schnittstelle zwischen Herstellern und dem Online-Händler tätig war.

“Die Prozesse liefen oft sehr analog ab, vieles basierte noch auf MS Excel und E-Mail. Gleichzeitig war vielen Herstellern die Relevanz von guten Produktdaten nicht bewusst und zudem konnten sie diese oft auch nicht erfüllen”, erinnert er sich.

Renommierte Investoren investieren in die digitale Lösung von ShopVibes

Renommierte Investoren und Gründer investieren nun eine hohe sechsstellige Summe im Rahmen der Pre-Seed-Finanzierungsrunde. Als Lead-Investor agiert dabei Dr. Heinz Raufer, der selbst als Gründer mit Atrada und hotel.de zwei erfolgreiche Unternehmen aufbaute und verkaufte sowie als einer der ersten Investoren Flixbus unterstützte. Daneben investieren Reinhard Wick, ehemaliger Gründer- Kollege von Dr. Raufer bei hotel.de, Ralf Fischer, erfahrener Retailtech-Investor und Digital- Unternehmer, Quirin Herz, jahrelange eCommerce- und Venture-Erfahrung, sowie Hannes Detjen und Emil Beck, Gründer von Remazing, einem führenden Anbieter von Services und -Software-Lösungen für Amazon.

“Ich freue mich sehr, Teil des ShopVibes-Investoren-Teams geworden zu sein und die ShopVibes- Gründer bei der dringenden Produktdaten- und -prozess-Digitalisierung insbesondere kleiner und mittel- ständischer Hersteller sowie Händler unterstützen zu dürfen. Die ShopVibes-Technologie verschafft dieser Kundengruppe bereits heute kostengünstig und schnell entscheidende Vorteile, so dass diese schon kurzfristig Produktivität sowie Qualität im Produktdaten-Management und somit ihre Umsätze im Online- Vertrieb signifikant steigern können und damit langfristig wettbewerbsfähiger werden.”, so Dr. Heinz Raufer, Business Angel und Investor bei ShopVibes.

Ralf Fischer kennt die Herausforderungen im Online-Handel sehr gut und ergänzt: „Als wir mit der verticalAds Group unsere Dienstleistung für den Retail-Bereich aufgebaut haben, waren wir schockiert über die schlechte Qualität der verfügbaren Produktdaten. Daran hat sich in Europa seitdem wenig geändert. Dabei sind diese die Grundlage jeder digitalen Kaufentscheidung. ShopVibes geht dieses Problem mit einer effizienten und automatisierten Software-Lösung an, die Brands und Shops damit einen direkten Uplift in den Verkaufszahlen verspricht. Ein großer Markt, die attraktive Produktlösung und das vielversprechende Gründerteam sind die entscheidenden Argumente für mein Investment.“

Daniel Wimmer kommentiert das Investment so: „Wir freuen uns sehr, dass wir Investoren mit relevanter Erfahrung für uns gewinnen konnten und so unsere Vision einer zentralen, digitalen Plattform für den Multi-Channel-Vertrieb für KMU weiter vorantreiben können. Wir werden primär in den Ausbau unseres Teams und damit in die Produktentwicklung und die weitere Expansion investieren.“

