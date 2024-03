So schön: Ein Familienurlaub mitten in den Weinbergen

Im Ratscher Landhaus können sich Familien wohlfühlen. Für Papa gibt es den Südsteirischen Wein, für Mama die sanfte Massage im Wellnessbereich und für die Kinder den Badespaß am Pool. Am großen Naturpool mit einem eigenen seichten Kinderbereich wird von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geschwommen und gebadet. Ganz ohne Chlor und mitten im Grünen erwartet Familien ein exklusives Badevergnügen. Dazu kommt der 14 m lange Infinitypool in den Weinbergen mit traumhafter Aussicht. Toben am Spielplatz, im Kinderspielbereich gibt es Riesenbausteine, Spiele, Malsachen und vieles mehr für die kleinen Gäste.

Ein Hit ist die 50 Meter lange Holzkugelbahn mit Blick in den Weingarten – da könnte es sein, dass auch in so manchem Erwachsenen das Kind erwacht. Die Region ist geradezu ideal, um mit Kindern Spaziergänge und kleine Wanderungen zu unternehmen. Ein kurzer Fußmarsch führt zum Bärenhof, wo die Braunbären auf einen Besuch warten. Oder wie wäre es mit einem Sommerpicknick im Grünen? Der Familienurlaub in der sonnigen Südsteiermark ist wunderbar unbeschwert und bleibt Groß und Klein in bester Erinnerung.

Von Ostern bis Oktober ist im Ratscher Landhaus Familienzeit. Dann sind alle herzlich willkommen – Groß und Klein, Jung und Alt –, die sich eine entspannte Auszeit gönnen möchten. In Alleinlage mitten in den Südsteirischen Weinbergen widmet sich das Ratscher Landhaus dem großen Genießen. Von den exklusiven Wellness-Areas in- und outdoor bis hin zu dem Feinschmecker-Restaurant dreht sich alles um Entspannung und Krafttanken inmitten der Natur. In dem modernen Weingartenrestaurant im zeitgeistigen Design verbindet sich abends die beliebte südsteirische Küche mit kulinarischen Highlights.

Der Blick in den Südsteirischen Sonnenuntergang ist magisch schön. Das gute Glas Wein genießt im Ratscher Landhaus größte Aufmerksamkeit. Eine erlesene Kollektion aus 600 südsteirischen und österreichischen Weinen steht den Weinliebhabern zur Wahl. Nicht zu vergessen, die internationalen Schätze, die der Sommelier sorgfältig auswählt – ein Paradies für Weinliebhaber.

Wo die Kinder glücklich sind, haben die Eltern mehr von ihrem Urlaub. Im Ratscher Landhaus im sonnigen Süden, ganz nahe der Grenze zu Slowenien, verbringen Eltern und Kinder gelassene Tage inmitten der Weinberge. Die beiden Gastgeber Andreas und Michaela Muster wissen, was Kinder wünschen. Sie sind selbst Eltern von zwei Buben und führen ein familienfreundliches Haus zum Wohlfühlen.

