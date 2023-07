Eine Schüssel Leichtigkeit

Leckere Summer Bowls mit GEFU

Sommergerichte müssen bei den heißen Temperaturen vor allem leicht und am besten schnell zubereitet sein. Dafür sind Summer Bowls genau das Richtige. Dabei ist der Name Programm: Leckere Zutaten wie Reis oder Nudeln werden zusammen mit viel Salat, Gemüse und bunten Toppings in nur einer Schüssel angerichtet. Klingt nach viel Arbeit? Nicht mit den praktischen Küchenhelfern von GEFU.

Salatschleuder ROTARO mit Frischhaltedeckel

Perfekt für Bowls ist das ROTARE Set von GEFU, denn es bietet eine praktische 4-in-1-Lösung. ROTARE besteht aus einer Schüssel, dem passenden Siebeinsatz, einem Antriebsdeckel und einem Frischhaltedeckel. So lässt sich Salat einfach waschen, trocknen und gleich mit weiteren Zutaten anrichten und mischen. Die hochwertige und leistungsstarke Salatschleuder aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 25 cm und ein Fassungsvermögen von 3 Litern. So können auch größere Mengen Salat im Handumdrehen trockengeschleudert werden.

Der einfache Kurbelantrieb bietet dabei einen hohen Bedienkomfort ohne großen Kraftaufwand. Besonders praktisch: Dank des praktischen Frischhaltedeckels können die leckeren Summer Bowls direkt und unkompliziert gekühlt oder einfach mitgenommen werden. Nach Gebrauch den Antriebs- und Frischhaltedeckel von Hand spülen und die anderen Komponenten in der Spülmaschine reinigen.

Würfel- und Stifteschneider TREPPO

Knackiges, frisches Obst und Gemüse ist die nächste Grundzutat für gesunde Summer Bowls. Was schmeckt, darf in die Schüssel. Wichtig dabei: Das Gemüse muss gut zerkleinert werden, damit es in mundgerechten Häppchen direkt aus der Schüssel verspeist werden kann. TREPPO von GEFU verwandelt Obst und Gemüse im Handumdrehen in bunte Würfel und Stifte. Mit extrascharfen Messereinsätzen schneidet TREPPO mühelos und immer gleichmäßig – von fein (7 x 7 mm) bis grob (13 x 13 mm). Auch Fetakäse würfelt er sauber und zeitsparend.

Das Fassungsvolumen des Auffangbehälters bietet mit 1.000 ml viel Platz für alles Geschnittene. TREPPO besteht aus hochwertigem Klingenstahl und Kunststoff mit Antirutschfüßen inklusive praktischem Aufbewahrungsdeckel und Reinigungskamm. Zudem ist er zerlegbar und kann in der Spülmaschine leicht gereinigt werden.

Multizerkleinerer SPEEDWING®

Toppings sind nicht nur die optisch ansprechende Garnierung einer jeden Bowl, sondern verleihen ihr den nötigen Pep. Der universell einsetzbare Multizerkleinerer SPEEDWING® von GEFU ist ein wahres Allroundtalent und zerkleinert Zutaten wie Nüsse oder Zwiebeln dank Seilzugmechanismus ganz mühelos. Außerdem kann SPEEDWING® ganz einfach würzige Dips und cremige Desserts vermischen oder hilft beim schonenden Trockenschleudern von Kräutern. Der Schneideeinsatz mit zwei geschwungenen Klingen aus japanischem Klingenstahl lässt sich mit dem ergonomischen Seilzuggriff leicht bedienen und versichert eine effiziente und vor allem kraft- und zeitsparende Anwendung.

Dabei entscheidet die Dauer des Schneideprozesses den Mahlgrad der jeweiligen Zutat. Außerdem können dank des enthaltenen Schabers Zutaten restlos entnommen werden, alternativ hält der zugehörige Aufbewahrungsdeckel alles frisch. Für einen sicheren Stand beim Schneiden sorgt der integrierte Bodenring und für sicheres Aufbewahren die angepassten Schutzkappen der Klingen. Zur leichten Reinigung sind alle Bestandteile – bis auf den Deckel – spülmaschinengeeignet.





Sprossenglas BIVITA

Frische Sprossen sind ein beliebtes Extra bei Bowls. Mit dem innovativen Miniatur-Gewächshaus BIVITA von GEFU lassen die sich in der eigenen Küche ganz einfach selbst ziehen. Die integrierte Belüftung im Boden des Glases schafft die perfekten klimatischen Bedingungen für Alfalfa, Mungobohnen und Co. Nach der Aussaat können die mineral- und ballaststoffreichen Sprossen bereits nach einer Woche geerntet werden. So geht’s: Samen kurz in der Glaskuppel in Wasser schwenken, auf dem im Ständer integrierten Sieb abtropfen lassen, die Glaskuppel auf den Ständer setzen und das Sprossenglas an einen hellen Ort stellen. So sind die knackigen Sprossen immer erntefrisch verfügbar.

Dressing-Shaker MIX

Ein leckeres Dressing ist der krönende Abschluss für jede Bowl. Mit dem Dressing-Shaker MIX von GEFU gelingen selbstgemachte Salatdressings besonders schnell und einfach. Möglich macht das der im Deckel integrierte Topquirl für optimale Mischresultate. Ein paar Mal Schütteln reicht und schon ist das gleichmäßige geshakte Dressing fertig. MIX ist aus Glas und Kunststoff gefertigt, 100 Prozent auslaufsicher und verfügt über ein Füllvolumen von 350 ml. Besonders leicht wird die Dressingzubereitung dank der aufgebrachten Doppelskala in ml und oz sowie des Aufdrucks von drei aufeinander aufbauenden Rezepten – Sahnedressing, orientalisches Dressing und Balsamicovinaigrette. Selbstverständlich ist MIX spülmaschinengeeignet und damit schnell wieder einsatzbereit.

Küchenwerkzeuge von GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion

GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: Wer sich für ein Küchenwerkzeug von GEFU entscheidet, kann sicher sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander eingegangen sind. So begeistern GEFU Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.

Bildquelle GEFU

Quelle Jeschenko MedienAgentur Köln GmbH