Winterfinale mit (sportlichen) Hochgenüssen

Verliebt in Schnee, Pistenspaß und Freeriding? MY ALPENWELT Resort****s in Königsleiten im Salzburger Land bietet ein Winterfinale voll Bergliebe und Lifestyle. Das Topping für eine Auszeit in dem vielseitigen Resort: Wellness Deluxe und ein heißes Party-Wochenende zum Bergliebe Mountain Spring Festival zu Ostern.

Sonnenskilauf vom Feinsten: MY ALPENWELT Resort liegt direkt an der Piste, auf schneesicheren 1.600 Meter Höhe. Ski in – Ski out im wahrsten Sinne des Wortes: Die Talstation der Dorfbahn Königsleiten befindet sich unmittelbar neben dem Hotel, zwei schneesichere Abfahrten führen quasi auf die große Bergliebe Lifestyle Sonnenterrasse des MY ALPENWELT Resorts. Skiverleih, Skischule und Kinderskischule sind gegenüber. Die Zillertal Arena ist das größte Skigebiet des Zillertals und eine der weitläufigsten Wintersportregionen Österreichs. 147 bestens präparierte Pistenkilometer und 52 moderne Bahnen und Lifte warten auf die Skifahrer und Snowboarder. Wer vom Pistenspaß vom Feinsten nicht genug bekommen kann: Mit dem Zillertaler Superskipass liegen den Wintersportlern sogar 542 Pistenkilometer zu Füßen. Die Freeride-Areas der Zillertal Arena werden von den Off-Piste-Lovern als Geheimtipp gehandelt.

Wunderbar essen: Köstlichkeiten aus der Ferne …

Die kulinarische Welt des MY ALPENWELT Resort ist ein Erlebnis für sich. Das 5742 THE TABLE im Haus gilt als vielgepriesener Sushi Hot Spot. Hier dreht sich der Genuss um köstliche Maki, Sashimi und Nigiri. Der Sushi-Meister Wicky Mallikarachchi ist extra aus Dubai angereist, um die Gäste des MY ALPENWELT Resort mit High End-Sushi aus hochqualitativen, frischen Zutaten zu verwöhnen.

… und Miyazaki Wagyu vom Feinsten

Feinschmecker schöpfen aus dem Vollen. So auch in den Restaurants, Bars, Lounges und Chill-Out-Areas des MY ALPENWELT Resort oder in der SUSI ALM – dem trendigen Day & Dinner Club mit Cabrio-Dach. Die SUSI Alm ist das einzige Restaurant in Österreich, welches das exklusive Miyazaki Wagyu Beef – japanisches Wagyu in Spitzenqualtität – anbietet. Ein Must für jeden Feinschmecker. Eine moderne Crossover-Speisekarte mit vielen Highlights, Steaks, Fondue und mehr sowie ein stylisches Ambiente laden zum Genießen ein und machen die SUSI ALM mit großer, beheizter Sound- und Sonnenterrasse mit Relaxliegen und Sunbeds, Kuscheldecken und DJ Sound, coolen Drinks und Cocktails zu dem PLACE TO BE. Im BERGRESTAURANT GIPFELTREFFEN genießen Feinschmecker auf 2.300 Meter Höhe feinste Kulinarik mit atemberaubendem 360° Bergpanorama.

Party zum Bergliebe Mountain Spring Festival

28. bis 31. März 2024 – das Osterwochenende ist der Termin des Bergliebe Mountain Spring Festival. Die Alpenwelt rund um Königsleiten verwandelt sich in eine Party Hochburg. Internationale und nationale DJs und Live Acts machen die Nacht zum Tag. Auch in Sachen Kulinarik garantiert das Bergliebe Mountain Spring Festival spannende Genussmomente und Geschmacksexplosionen.

Einzigartiges Après Ski

Der Hotelier Hannes Kröll-Schnell hat sich als DJ und Produzent in der internationalen Szene einen Namen gemacht. Namhafte DJ Kollegen aus ganz Europa geben sich im MY ALPENWELT die Klinke in die Hand – so durfte das Lifestyle-Resort bereits Sido, Boris Brejcha oder Tom Novy begrüßen. Um nur einige zu nennen. An den Abenden lässt Hannes mit sphärischen und chilligen DJ Sounds die Urlaubstage der Gäste im wahrsten Sinne des Wortes „ausklingen“. Die HANNES ALM und der BERGLIEBE CLUB im MY ALPENWELT Resort sind die Après Ski Hotspots #1 der Zillertal Arena.

Relax im FelsenBAD&SPA

MY ALPENWELT Resort ist ein Leading Spa Hotel und verführt in seinem FelsenBAD&SPA zum grenzenlosen Wellnessen. Der Glas Infinity SKY Außenpool ist das ganze Jahr über angenehm temperiert und vermittelt das Gefühl, in die imposante, umliegende Bergwelt einzutauchen. Das SPA serviert Wellness à la carte: Massage, Health und Beauty Anwendungen auf höchstem Niveau, dazu Erlebnissaunen und Dampfbäder, Regenerationsräume, Behandlungen auf der Aemotio SPA Liege, wertvolle Pärchen-Zeit im Private Spa – es darf in vollen Zügen genossen werden.

My Alpenwelt Resort****ˢ Lifestyle. Family. SPA

Königsleiten 81

5742 Königsleiten

Tel.: +43 (0) 6564 828282

holiday@myalpenwelt.at

http://www.myalpenweltresort.at

Bild My Alpenwelt Resort****ˢ Lifestyle. Family. SPA

Quelle © mk Salzburg