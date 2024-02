WIE TIEF WERDEN DIE ZINSEN SINKEN?

Zinssenkungen werden allgemein erwartet, aber es gibt kaum Diskussionen darüber, wie tief sie gesenkt werden

Die Märkte rätseln darüber, wann die großen Zentralbanken mit der Senkung der Zinssätze beginnen werden und wie weit die Zinsen dieses Jahr fallen werden. Weit weniger wird darüber diskutiert, wo sie am Ende landen. Dies ist jedoch ein wichtiger Faktor für langfristige Anlagepläne, der sich direkt auf die Aussichten für Anleihen und indirekt auf Aktien auswirkt.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) vermittelt uns mit dem längerfristigen Punktdiagramm für die Federal Funds Rate eine klare Vorstellung: Der Medianwert liegt bei 2,5 Prozent. Im Gegensatz dazu zeigen die Marktpreise für die US-Zinssätze auf längere Sicht viel höhere Werte. So erreicht der Terminmarkt für die Federal Funds Rate auf längere Sicht einen Tiefpunkt von 3,5 Prozent und liegt damit einen ganzen Prozentpunkt über der „offiziellen“ Schätzung.

Ein Teil des Unterschieds hängt mit dem Median und dem Mittelwert des Punktdiagramms zusammen: Der Durchschnitt der Prognosen, die über dem Median liegen, übersteigt den Durchschnitt derjenigen, die darunter liegen. Dennoch bleibt eine große Lücke. Darüber hinaus kehrt sich das Muster um, wenn es um die nahe Zukunft geht: Die Fed hat die Marktpreise für frühere und stärkere Zinssenkungen im Jahr 2024 konsequent zurückgedrängt.

Eine alte Marktweisheit besagt, dass man sich nicht gegen die Fed stellen sollte. In diesem Zusammenhang wäre der Ratschlag: Geduld auf kurze Sicht, aber Optimismus auf längere Sicht. Wenn die Fed mit dem endgültigen Ziel für den Leitzins richtig liegt, wären Anleihen attraktiv, und Aktien würden unterstützt werden.

Wie sieht es mit den Zinssätzen im Vereinigten Königreich und in Europa aus?

Die Zinsterminkontrakte deuten auf einen Endzinssatz von etwas mehr als zwei Prozent für die Eurozone und von vier Prozent für das Vereinigte Königreich hin. Ersteres erscheint uns zu niedrig, letzteres zu hoch. Betrachten wir zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass die Realität um einen Prozentpunkt von diesen Zahlen abweicht: Ein Prozent erscheint in der Eurozone unplausibel niedrig, drei Prozent durchaus möglich. Bei einem Inflationsziel von zwei Prozent sind anhaltende britische Zinssätze von fünf Prozent im Vereinigten Königreich unwahrscheinlich, drei Prozent jedoch denkbar. Dies lässt uns vermuten, dass längerfristige Anleihen im Vereinigten Königreich attraktiver sind als z. B. in Kontinentaleuropa.

In dieser Woche steht die Veröffentlichung entscheidender Inflationsdaten im Vereinigten Königreich und in den USA an, die die Entscheidungen der Zentralbanken beeinflussen werden. Dies wird unweigerlich den Fokus der Märkte in dieser Woche bestimmen. Die längerfristigen Zinsaussichten werden jedoch weniger betroffen sein und haben unserer Meinung nach einen stärkeren Einfluss.

Bild Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments (jpg) (Foto: Columbia Threadneedle Investments)

