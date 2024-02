MY MAYR MED Resort: New year – better me

Das MY MAYR MED Resort startet mit einem innovativen Anti-Aging-Programm ins neue Jahr

Der renommierte Anti-Aging- und Präventionsmediziner Dr. med. Roger Eisen begleitet ab sofort Gäste des MY MAYR MED Resort auf ihrem Weg zu einem bewussten, vitalen und längeren Leben. Das spezialisierte Gesundheits- und Wohlfühlresort in Bad Birnbach erweitert mit MY MAYR-Anti Aging sein exklusives Programm rund um Gesundheit und Lebenskraft.

Dr. Eisen gründete 1998 eines der ersten Anti-Aging-Center in Deutschland. Seither beschäftigt sich der erfahrene Mediziner intensiv mit der Behandlung von Erschöpfungszuständen sowie der Therapie von Menschen mit chronischem Stress. Seine Bücher erweisen sich als „Bestseller“. Nach dem Motto „Länger leben, später altern“ zeigt Roger Eisen Möglichkeiten auf, die gesunde Lebensspanne von Menschen zu verlängern und Krankheit und Pflege soweit wie möglich zu verhindern.

Die bewusste Auswahl der Nahrungsmittel, sinnvolle Bewegung und mentale Gesundheit sind die Grundpfeiler seiner Anti-Aging-Strategie. Diese werden ergänzt durch therapeutische Maßnahmen, um den Energiehaushalt der Zellen zu verbessern und so eine Steigerung der Vitalität und Lebensqualität zu erreichen. Neben speziellen Diagnostik-Verfahren, wie der Messung der freien Radikale und bestimmter Anti-Aging-Parameter, verhelfen zum Beispiel Höhentraining oder mitochondriale Infusionen zu mehr Power.

Alle Programme, die das MY MAYR MED Resort anbietet, werden von Kulinarik nach F. X. Mayr begleitet. Das fachlich geschulte Team des Restaurants verwöhnt mit Eigenkreationen nach der etablierten Fastenmethode. Biologisch hochwertige Lebensmittel, die schonend zubereitet werden, entlasten den Darm und liefern dem Körper neue Energie.

Das Gesundheitszentrum des MY MAYR MED Resort geht Hand in Hand mit exklusiver Wellness, mit Physiotherapie, Kosmetik, Spa, Fitness und einem Wohlfühlhotel. Ein Gesamtkonzept, das sich voll und ganz der positiven Selbstfürsorge widmet.

Das MY MAYR MED Resort hat es sich mit seinen MY MAYR Anti-Aging-Programmen zur Aufgabe gemacht, Wege zur Vorbeugung von gesundheitlichen Risiken, Steigerung der Vitalkräfte und Beeinflussung der körperlichen Alterungsprozesse aufzuzeigen. Die Programme dauern 6 Nächte und werden in den Varianten „Basic“ (1.864 Euro p. P.), „Plus“ (2.234 Euro pro Person) und „Premium“ (2.824 Euro p. P.) angeboten.

Bild Credits: Mood Photography MY MAYR MED Resort

Quelle © mk Salzburg