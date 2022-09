limehome setzt europäische Expansion in Budapest fort

limehome expandiert nach Ungarn

Das Münchener Unternehmen limehome, europaweit führender Hospitality-Technologieanbieter und Betreiber von voll digitalisierten Design-Apartments, kommt jetzt auch nach Budapest: Anfang 2023 ist die Eröffnung von 45 Einheiten in der ungarischen Hauptstadt geplant.

Das Hospitality-Unternehmen setzt seinen internationalen Wachstumskurs und Expansionsstrategie fort und fügt eine weitere europäische Metropole dem Portfolio hinzu. Das 2021 neu errichtete Gebäude liegt in zentraler Budapester Lage in der Mosonyi utca 4. Budapests internationaler Hauptbahnhof (Budapest-Keleti) ist in unmittelbarer Nähe, ebenso wie die U-Bahn-Station Keleti Pályaudvar. Budapest zählt neben Prag und Warschau zu den begehrtesten Hotelmärkten Mittel- und Osteuropas.

Die 45 Apartments unterteilen sich in 15 Long-Stay- und 30 Short-Stay-Einheiten. Die Bandbreite reicht von klassischen Einzelapartments bis hin zu großen 3-Zimmer-Suiten. Die Größe beträgt zwischen ca. 35 m² bis maximal 150 m².

Ricky Bichel, Head of International Expansion bei limehome, kommentiert: „Budapest ist mit seiner reichen Geschichte und großartigen Architektur eine der touristischen Top-Destinationen in Europa. Wir sind stolz, hier jetzt auch mit unserem Hospitality-Angebot der nächsten Generation buchbar zu sein. Besonders freut uns, dass wir die Verpächter in einem intensiv umkämpften Real-Estate-Markt mit unserem Konzept überzeugen konnten.“

Thorsten Testorp, geschäftsführender Gesellschafter der B&L ergänzt: „Wir freuen uns mit limehome einen Partner gefunden zu haben, der unsere attraktive Immobilie mit einem innovativen Hospitality-Konzept bewirtschaften wird. In einem sich stark ändernden Gästeumfeld ist es wichtig, neue Zielgruppen mit neuen Angeboten zu erreichen – mit limehome sind wir hier bestens aufgestellt.“

