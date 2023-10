Lingoda feiert 10-jähriges Jubiläum

Die in Berlin ansässige Online-Sprachschule bleibt ihrer Sprachlernmethode mit Live-Lehrern im Zentrum weiterhin treu

Lingoda, die führende Online-Sprachschule, feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Gegründet 2013 in Berlin hat sich das Unternehmen als einer der weltweiten Marktführer im Online-Sprachunterricht etabliert. Das exponentielle Wachstum von Lingoda in den letzten zehn Jahren wurde durch eine starke Nachfrage im Kerngeschäft von Lingoda, dem B2C-Bereich, und in jüngster Zeit durch die schnelle Entwicklung neuer Geschäftsbereiche in verschiedenen B2B-Branchen angetrieben.

Lingoda hat sich in einem dynamischen Sektor ständig weiterentwickelt und festigt weiter seine Position als Branchenführer. Heute sieht das Unternehmen eine große Chance darin, KI im Sprachenlernen und -lehren zu nutzen, um sowohl Lernende als auch Lehrer zu unterstützen.

Dominic Rowell, CEO von Lingoda: „Lingoda hat sich als eine bedeutende Kraft im Bereich des Online-Sprachenlernens in mehreren Märkten, insbesondere in Mitteleuropa und den Vereinigten Staaten, etabliert. Wir investieren weiterhin intensiv in die Entwicklung unseres Unternehmens, um die vielen Geschäftsmöglichkeiten, die wir sehen, in nachhaltiges Wachstum umzuwandeln. Wir sehen großen Erfolg dort, wo sprachliche Kompetenz den individuellen Erfolg beeinflusst und den Bedarf eines Landes an qualifizierter Arbeitskraft deckt. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass Lingoda Leben verändert und den internationalen Wohlstand unterstützt, angetrieben von unserer Mission, Brücken auf der ganzen Welt durch Sprachenlernen zu bauen.“

Gegen Ende 2021 startete Lingoda einen strategischen Vorstoß in Bereiche jenseits des herkömmlichen B2C-Sprachenlernens und entwickelte maßgeschneiderte Programme für bestimmte Berufe wie Pflege. Der durchschlagende Erfolg dieser Strategie ebnete den Weg für die Expansion in neue Branchen. Im Gesundheitswesen hat Lingoda sein Angebot auf Ärzte und Hebammen erweitert. Zuletzt kamen beispielsweise Elektriker für die steigende Nachfrage nach Wärmepumpen und Solaranlagen im Zuge des Klimawandels hinzu.

Rowell: „Der durchschlagende Erfolg unseres B2B-Modells, gestützt auf kontinuierliches Wachstum und Erfolg im B2C-Bereich, unterstreicht die unbestreitbare Nachfrage und Notwendigkeit des Sprachenlernens und der Integration von Talenten in den deutschen Markt. Unsere übergreifende Erfolgsformel konzentriert sich auf die Harmonisierung von Migration und Chancen. Wir sind bereit, durch maßgeschneiderte Angebote in neue Berufsfelder wie Lkw-Fahrer oder Softwareingenieure bis hin zu Fachkräften in der Gastronomie und im Gesundheitswesen vorzustoßen.“

Bild:Dominic Rowell, CEO Lingoda

Quelle:Lingoda