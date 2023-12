Lodge of Joy: Ein Traumchalet für beste Momente zusammen

Lodge of Joy ist ein Ort zum Glücklichsein. Das Traumchalet lädt Familien, Freunde und alle, die gern gemeinsam sind, zum Winterurlaub in Wagrain. Schöner wohnen, kann man wohl kaum. Dazu zählt Wagrain zu den beliebtesten Skiorten Österreichs.

Mitten im Snow Space Salzburg steht die Lodge of Joy, das grenzenlose Skivergnügen beginnt quasi vor der Tür. Das Haus ist edel und gemütlich, chic und kuschelig und so wunderbar privat. Family & Friends verbringen an diesem besonderen Plätzchen im österreichischen Winter ihre „best time ever“. In einem wohligen Ambiente, mit geschmackvollem Interieur und in Räumlichkeiten, die viel Platz zum Rückzug und Frei-Fühlen geben.

Glücksmomente – dafür steht die Lodge of Joy. Denn hier haben Gastgeber viel Liebe zum Detail und Stilsicherheit bewiesen, die feinsten Materialien ausgesucht, besondere Einrichtungsstücke gefunden und alles zu einer attraktiven Wohnwelt zusammengefügt. So gediegen und bodenständig, wie es in die Berge passt, so hochwertig und stylisch, wie es weitgereiste Gäste wünschen.

Im Erdgeschoss befinden sich drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Suite mit Sauna und Dampfdusche, wo sich Gäste ungestört entspannen können. In der ersten Etage stehen ebenfalls zwei attraktive Schlafzimmer zur Verfügung, dazu ein gemeinschaftliches Badezimmer. Auf dieser Ebene spielt sich das Familienleben ab. Im Wohnbereich mit einem großen Wohnzimmer, am knisternden Holzofen, im geräumigen Esszimmer und in der modernen Küche kommen alle zusammen.

Hier wird gelacht und geplaudert, gespielt und diskutiert, gekocht, ein gutes Glas Wein genossen und der nächste Wintertag in Wagrain geplant.

Wer dann noch einen Stock nach oben steigt, der erreicht das Prunkstück des Hauses. Unter dem hohen Dach, umgeben von duftendem Altholz, liegen der Master Bedroom und das siebte Schlafzimmer mit angrenzendem Badezimmer. Im Master Bedroom genießen Gäste zusätzlich zu einer wunderschönen Einrichtung einen eigenen Holzofen, eine eigene Sauna und ein Badezimmer im passenden Stil. Große Glasfronten öffnen den Blick in die Natur und die Berge. Die Lodge of Joy ist von viel Ruhe und Winternatur umgeben. Restaurants, Shops und Après-Ski sind dennoch nur einen Steinwurf entfernt.

Das Winterfeeling ist perfekt, denn der Snow Space Salzburg ruft. Wagrain, Flachau und St. Johann zählen gemeinsam mit der Skiverbindung Kleinarl Flachauwinkl/Zauchensee zu den fünf größten Skiregionen Österreichs. Auf den frisch präparierten Pisten abschwingen, sich in Freestyle und Freeride Spots ausleben und in den vielen urigen Hütten einkehren. In heimeligen Stuben und auf Sonnenterrassen schmecken Kasnock‘n, Germknödel und viele österreichische Schmankerl mehr. Vor der Haustür der Lodge of Joy haben die Kinder am Kinderlift ihre Freude. Hier sind auch Anfänger bestens aufgehoben, die ihre ersten Schwünge üben möchten.

Urlaub in der Lodge of Joy ist wie in einem exklusiven Privathaus leben. Unter sich sein, mit allen Vorzügen und Annehmlichkeiten, seine Individualität ausleben, kochen und essen, wann immer es in den Tag (oder die Nacht) passt. Im Winter sind Frühstück und Abendessen inklusive. Chalet-Gästen steht ein Koch zur Verfügung, der sie morgens und abends verwöhnt. Was kann schöner sein, als vom Skifahren nach Hause kommen, das Kaminfeuer ist angeheizt, das Essen angerichtet, einfach nur noch genießen und mit einem guten Glas Wein auf einen traumhaften Tag anstoßen.

Buchungen für die Wintersaison werden über die mail info@lodgeofjoy.com entgegengenommen.

