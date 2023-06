Luxuriöse Verwandlung

Anantara Vilamoura Algarve Resort begeistert mit neuem Konzept – Exklusive Swim-Up Rooms für Familien und Adults-Only-Bereich.

Makeover mit Mehrwert: Das Anantara Vilamoura Algarve Resort präsentiert sich ab sofort mit einem neuen Konzept und bietet separate Bereiche sowie Zimmerkategorien für Familien und Erwachsene. So punktet das Fünf-Sterne-Haus als einziges Hotel an Portugals Südküste mit 30 brandneuen Swim-Up Family Rooms mit direktem Poolzugang, während 20 großzügige Palms Suiten und der beheizte Outdoor-Pool nur für Erwachsene reserviert sind. Für Buchungen bis 30. Juli und Aufenthalte bis 24. September 2023 lockt das Resort mit dem Angebot „Family Adventure“. Es umfasst drei Übernachtungen in der Swim-Up-Kategorie mit zwei Schlafzimmern inklusive Frühstück und einem Abendessen im neuen italienischen Restaurant La Cucina, Flughafentransfers und einem Ausflug zum nahegelegenen Aquatic Park. Für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet das Paket ab 3.250 Euro. Das Arrangement „Intimate Adult Escapes“ für Paare enthält drei Übernachtungen in einer Palm Suite inklusive Frühstück, einer privaten Weinverkostung, einem Dinner im Restaurant RIA, einer Greenfee auf dem Victoria Golfplatz und Flughafentransfers. Für zwei Personen ist das Angebot ab 2.880 Euro buchbar. Reservierungen werden unter rsv.vilamoura@anantara-hotels.com entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.anantara.com/de/vilamoura-algarve.

Rundum-Sorglos-Urlaub für Familien

Die brandneuen, geräumigen Swim-Up Rooms sind auf 80 Quadratmetern mit ein oder zwei Schlafzimmern und sämtlichen Annehmlichkeiten für Kids ausgestattet. So freuen sich die kleinen Gäste über eine Snack Station, eigene Bademäntel und Gute-Nacht-Geschichten zum Einschlafen. Die Größeren erhalten zusätzlich eine prall gefüllte Tasche mit Bastel- und Malzubehör. Der flachabfallende Pool lädt zum Planschen ein und der hauseigene Kids Club sorgt für Action. Teens toben sich zusätzlich bei Tischtennis sowie Ausflügen zum Reiten, Surfen, Tennis und Fußball aus.

Auch kulinarisch lassen sich Familien verwöhnen. Der Tag beginnt mit einem vielseitigen Frühstück im Victoria Restaurant. Mittags und abends wartet hier außerdem eine professionelle Betreuung auf die Kids, sodass sie auch ohne Eltern zum Essen gehen können. Für den kleinen Hunger zwischendurch serviert ein Foodtruck am Pool Waffeln, Eis und Pfannkuchen. Ein täglicher Babysitter-Service steht ebenfalls zur Verfügung, ebenso wie der Verleih von Kinderstühlen, Buggys und Autositzen. Windeln und Babybrei sind kostenfrei erhältlich.

Luxuriös entspannen im Adults-Only-Bereich

Gäste der 96 Quadratmeter großen Palms Suiten profitieren von Lounge Zugang und einem persönlichen Butler. Dieser bringt Sonnencreme an den Pool, säubert die Brille, füllt Champagner nach und sorgt für Erfrischungen und Snacks zwischendurch. Kulinarisch offeriert die Palms Pool Bar asiatische Spezialitäten in Form von Fingerfood und Sushi, während die Anantara Lounge & Bar portugiesische Süßspeisen und Afternoon Tea offeriert. Im Restaurant Ria genießen Feinschmecker täglich fangfrischen Fisch und begleitende portugiesische Weine. Wer die Umgebung erkunden möchte, lässt sich vom hauseigenen Journey Expert individuelle Ausflüge empfehlen. Per Jeep geht es beispielsweise zum Picknicken ins Landesinnere oder zum Markt mit lokalem Kunsthandwerk in der kleinen Stadt Loule. Liebhaber der einheimischen Küche nehmen an einem Spice Spoons Kochkurs teil und erfahren mehr zu den Besonderheiten regionaler Zutaten und Gerichte. Im angesagten Purobeach Club am nahegelegenen Yachthafen sind stets Daybeds für Suiten-Urlauber reserviert.

Das Anantara Vilamoura Algarve Resort empfängt seit 2017 als erstes Haus der Anantara Hotels, Resorts & Spas in Europa seine Gäste. Darauf folgten weitere Luxushotels in Marbella, Rom, Budapest und Amsterdam. Neu seit 2023 ist das Anantara Plaza Nice Hotel, das Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel und das Anantara The Marker Dublin Hotel.

Bildquelle © Anantara Hotels, Resorts & Spas

Quelle:STROMBERGER PR GmbH