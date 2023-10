Macy’s präsentiert mstylelab – eine neue digitale Fashion Plattform

mstylelab lässt die Grenzen zwischen der physischen und der digitalen Welt durch innovative Modeerlebnisse verschwimmen.

Am heutigen Mittwoch, den 18. Oktober 2023, hat die Einzelhandelsmarke Macy’s mstylelab vorgestellt. Die neue Interaktionsplattform erforscht die Zukunft der Mode und verknüpft die physische und digitale Welt miteinander, um innovative Erfahrungen zu schaffen. mstylelab strebt danach, Mode neu zu definieren und diese als Leinwand für Innovation zu nutzen, auf der Technologie und immersive Erlebnisse zusammenfließen. So sollen Entdeckungen, Selbstausdruck und Vernetzung möglich werden. Interessierte können der Community unter macys.com/mstylelab beitreten, eigene Usernames anlegen und personalisierte digitale Objekte sammeln. Dies ist der Beginn der ersten Aktivierung, die auf der Metaverse-Plattform der deutschen Technologieplattform Journee Technologies aufbaut – ein immersives Fashion-Erlebnis, bei dem Style die Grenzen der Realität sprengt.

„Wir freuen uns, mit mstylelab die nächste Stufe unserer Web3-Digitalstrategie zu erreichen und damit einen Anlaufpunkt für Stilinspiration und -entdeckung an der Schnittstelle von Mode und Technologie zu schaffen“, sagt Dave Torres, Vice President Interactive Marketing bei Macy’s. „Wir werden die digitale Plattform und die mstylelab-Community kontinuierlich weiterentwickeln, um im Laufe der Zeit neue Aktivierungen und Erlebnisse zu integrieren. Unser Ziel ist es, ein immersives Storytelling mit Fokus auf Mode und Stil in einer unterhaltsamen und anwendungsfreundlichen Umgebung zu bieten.“

mstylelab startet mit einer immersiven Erkundung, die sich auf Macys neueste Marke On 34th in einer überlebensgroßen surrealistischen Nachbildung von New York konzentriert. Diese wurde durch neueste Technologien zum Leben erweckt. Für dieses Projekt arbeitet Macy’s zum ersten Mal mit Journee zusammen. Journee ist auf das Hosting, die Verwaltung und die Produktion immersiver digitaler Räume wie beispielsweise virtuelle Läden und interaktive Einzelhandelserlebnisse spezialisiert. Diese Partnerschaft wird ein neues Publikum für diese Art von immersiven Inhalten ansprechen.

„Wir freuen uns, mit einer weltbekannten Marke wie Macy’s zusammenzuarbeiten, um die Zukunft des Modehandels zu gestalten. mstylelab ist eine einzigartige Metaverse-Aktivierung, die immersive Erfahrungen für ein breiteres Publikum zugänglich macht“, sagt Erika Lang, Head of Americas bei Journee. „Verbraucherinnen und Verbraucher haben das Bedürfnis nach mehreren Berührungspunkten auf verschiedenen Plattformen, um virtuelle Erlebnisse nahtlos in ihre Customer Journey zu integrieren. Diese innovative Technologie wird die Modebranche – wie auch viele andere Branchen – in ihre nächste Phase führen. Kundinnen und Kunden dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten, und ihnen neue Möglichkeiten zum Einkaufen und Interagieren zu bieten, ist entscheidend für die Vertiefung ihrer Beziehung zu Marken.“

On 34th ist eine Neudefinition einer klassischen Garderobe, die moderne Frauen dazu inspiriert, aus ihrer Komfortzone auszubrechen und die Welt zu erobern. Diese Kollektion ist ein Must-have im Kleiderschrank und sorgt dafür, dass Frauen sich zeitgemäß, selbstbewusst und cool kleiden.

Interessierte können diese neue Style-Reise beginnen, indem sie sich mit ihrem Macy’s Profil anmelden oder eines erstellen. Dort können sie einen mstylelab-Benutzernamen auswählen, einen digitalen Stoff entwerfen und personalisieren, um ihre individuelle Identität in der Community widerzuspiegeln und die nächste Ära der Mode zu betreten. Während sie sich in die Warteschlange einreihen und in die virtuelle Welt eintauchen, haben sie die Möglichkeit, die immersive Umgebung zu erkunden und kuratierte digitale Versionen ausgewählter Kleidungsstücke aus der On 34th-Kollektion zu entdecken. Wenn das Erlebnis fortschreitet und die Teilnehmenden die Star-Checkpoints auf ihrem Weg passieren, können sie ein einzigartiges digitales T-Shirt freischalten, das auf ihren digitalen Stoff von mstylelab abgestimmt ist. Die gesamte Kollektion von On 34th, die in der virtuellen Anwendung zu sehen ist, kann auch physisch erworben werden – wodurch virtueller Stil und reale Ausdrucksmöglichkeiten miteinander verschmelzen.

mstylelab wird sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Neue immersive Erlebnisse und Partnerschaften werden Inspiration und Entdeckung weiter vorantreiben. Später in diesem Herbst wird die erste Aktivierung abgelöst, um die Macy’s Thanksgiving Day Parade® im Metaverse zu präsentieren und die Interessierten näher an dem erstklassigen Event teilhaben zu lassen.

Foto:_Journee x Macy’s Source

Quelle:Cléo Public Relations