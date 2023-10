Vielfältige Expertise in der PR-Kommunikation

LEADERSNET Deutschland, die deutsche Ausgabe des führenden österreichischen Businessportals der Opinion Leaders Network GmbH, freut sich, die Ernennung von Evi Papadopoulou zur neuen Chefredakteurin bekannt zu geben. Sie tritt die Nachfolge von Alexander Schöpf an.

Evi Papadopoulou, eine erfahrene PR- und Marketingmanagerin mit einer mehr als 25-jährigen Karriere in der Kommunikations- und Medienbranche, bringt eine breite Palette an Expertise und Branchen-Know-how in ihre neue Rolle als Chefredakteurin von LEADERSNET Deutschland ein. Nach einer Ausbildung zur Werbekauffrau startete sie ihre berufliche Laufbahn bei VIVA Fernsehen. Nach Stationen im Marketing bei New Yorker und in führenden PR-Agenturen machte sie sich 2004 als Kommunikationsberaterin selbständig. Ihre beeindruckenden Referenzen umfassen eine breite Palette an Kunden, darunter führende Markenartikler, Industrieunternehmen, Agenturen, Start-ups sowie wirtschaftliche und kulturelle Veranstaltungen. Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit, branchenübergreifende PR-Inhalte zu gestalten. Diese Kompetenz qualifiziert sie in besonderer Weise für ihre neue Position bei LEADERSNET.de.

Alexander Schöpf, der bisherige Chefredakteur von LEADERSNET Deutschland, verabschiedet sich nach 10 erfolgreichen Jahren im Unternehmen. „Wir danken Alexander Schöpf herzlich für seinen langjährigen und engagierten Einsatz und seinen Beitrag zur Entwicklung von LEADERSNET“, sagt Paul Leitenmüller, Geschäftsführer Opinion Leaders Network. „Wir glauben daran, dass Evi Papadopoulou mit ihrer Erfahrung und ihrem kreativen Ansatz das Erbe von Leadersnet Deutschland weiter ausbauen wird“, ergänzt der Medienmanager.

„Ich freue mich sehr darüber, die Position der Chefredakteurin bei Leadersnet Deutschland übernehmen zu dürfen und meine Leidenschaft für Kommunikation und Vielfalt in diese spannende Rolle einzubringen“, äußert sich Evi Papadopoulou begeistert. Sie wird von einem Pool an freien Redakteuren unterstützt, darunter die Journalistinnen Natalie Oberhollenzer und Dagmar Zimmermann, sowie u.a. von den Onlineredakteurinnen Anna Schäfer und Nika Klinkers. Die neue Redaktion ist bereits seit dem 01. September im Einsatz.

Evi Papadopoulou und ihr Team werden im Bereich Business Development und Sales von Marketing-Experte Arang Rezayati unterstützt.

Foto:Evi Papadopoulou

Quelle:EPOS PR & KOMMUNIKATION