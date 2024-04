Managed Services als Entlastung für die Fachabteilungen

In einer Zeit, in der die Märkte stark umkämpft sind, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu bewahren. Nur diejenigen, die sich durch Flexibilität und Agilität auszeichnen, können in diesem dynamischen Umfeld bestehen und erfolgreich sein. Der Schlüssel zur Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit liegt im Fokus auf das Kerngeschäft. Jedoch sind die Fachabteilungen häufig überlastet und versinken im administrativen Chaos. Dadurch kann beispielsweise die IT-Abteilung die Digitalisierung im Unternehmen nicht voranbringen, was allerdings essentiell für langfristiges Wachstum ist.

Dabei steht seit geraumer Zeit die Nutzung von Managed Services und As-a-Service-Modellen als attraktive Lösung im Fokus.

Denn diese Modelle bieten eine höhere Wertschöpfung zu einem geringeren Preis und entlasten Unternehmen nachhaltig. Denn ein zentrales Element der Leistungsfähigkeit moderner Unternehmen ist die Fokussierung auf ihr Kerngeschäft. Während viele Aspekte des Betriebs notwendig sind, um das Unternehmen am Laufen zu halten, sind es letztlich die Kernaktivitäten, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. In einer Zeit, in der Unternehmen um ihre Wettbewerbsfähigkeit kämpfen, wird deutlich, dass diejenigen, die sich am besten auf ihre Stärken konzentrieren können, diejenigen sind, die langfristig erfolgreich sein werden. So kann man durch die Nutzung von Managed Services Aufgaben und Tätigkeiten auslagern, die keinen direkten Bezug auf das Kerngeschäft haben. Und so entgeht man zugleich auch dem verzweifelten Kampf in Sachen Fachkräftemangel.

Vorteile im Überblick

Managed Services bieten eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die Vermeidung von Personalengpässen, den Zugang zu spezialisierten Ressourcen und modernsten Technologien sowie die Automatisierung von Prozessen und die Reduzierung der Komplexität in der IT-Infrastruktur. Durch nutzungsbasierte Abrechnungsmodelle gewinnen Unternehmen und Anbieter an Kostentransparenz und Flexibilität.

Eine weitere wichtige Komponente für den Erfolg von Unternehmen in der heutigen Geschäftswelt ist die Effizienz der Prozesse. Durch die Nutzung von Managed Services können Unternehmen Prozesse automatisieren, vereinfachen und optimieren, was zu einer insgesamt verbesserten Leistungsfähigkeit führt.

Herausforderung bei der Nutzung von as-a-Service Modellen

Um das volle Potenzial von Managed Services und As-a-Service-Modellen auszuschöpfen, ist es jedoch wichtig, dass Unternehmen die richtigen Partner und Tools auswählen. Dabei ist es wichtig, dass der End-to-End-Prozess verbunden und gesteuert wird, ohne dass die Fachabteilungen den Überblick verlieren oder zusätzlicher Aufwand entsteht.

Denn eine effektive Zusammenarbeit erfordert eine nahtlose Integration zwischen den internen Systemen des Unternehmens und den Systemen des Dienstleisters. Darüber hinaus müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Partner in der Lage sind, ihre spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse zu erfüllen.

Connected Business: Eine Plattform für effiziente Zusammenarbeit

In diesem Zusammenhang spielt auch die Wahl der richtigen Plattform eine entscheidende Rolle. Eine gemeinsame technologische Plattform wie beispielsweise equipme kann Unternehmen dabei unterstützen, interne und externe Prozesse zu verbinden und eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen. Indem sie eine zentrale Datenbasis bereitstellt und die Integration von Systemen erleichtert, hilft sie Unternehmen, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Dieses Connected Business Modell repräsentiert eine neue Wirtschaftsstruktur, in der Unternehmen und Dienstleistungen intelligent vernetzt sind. Anbieter solcher Plattformen stellen eine Lösung bereit, die Unternehmen zu einem Connected Business entwickeln lässt, indem sie Managed Services und Service Management nahtlos verbindet. Die Plattform strebt nach transparenten und effizienten Prozessen, die allen Funktionen eines Unternehmens zugutekommen.

Alexandre Seifert, ist Co-Founder von equipme.io.

