MANSIO präsentiert smartes Lkw-Trailer-Verriegelungssystem mit Prototyp auf NUFAM

Das Start-up MANSIO und der Entwicklungsdienstleister PEM Motion – beide aus Aachen – haben ein smartes Verriegelungssystem für Lkw-Trailer entwickelt, das ein ungewolltes oder kriminelles Aufsatteln verhindert. Das festverbaute Modul ist schlüssellos und lässt sich in die Trailer-Telematiksoftware integrieren oder über eine separate App via Bluetooth und Mobilfunk bedienen. Den Prototypen namens „Smart Lock“ präsentieren die beiden Unternehmen erstmals auf der diesjährigen Nutzfahrzeugmesse NUFAM in Karlsruhe vom 21. bis 24. September.

„Abgestellte oder unbegleitete Trailer haben aktuell keinen wirksamen, eigenen physischen Schutz gegen Diebstahl und Verwechselungen. Mit unserem neuen smarten Verriegelungssystem haben Nutzer jederzeit die Sicherheit, dass nur berechtigte Trucker die teuren Einheiten inklusive Fracht bewegen können. So wie der Diebstahlschutz von Zugmaschinen sollte künftig auch eine wirksame Sicherung für Trailer selbstverständlich sein“, umreißt MANSIO-Geschäftsführer Dr. Maik Schürmeyer die Idee.

Gerade angesichts der hohen Kriminalität im Güterverkehr könne das System einen wichtigen Beitrag zu einem wirksamen Diebstahlschutz kompletter Sattelauflieger leisten. Insbesondere das unbewachte Parken von Trailern bilde einen Schwachpunkt in der Transportkette. Die in der Transported Asset Protection Association (TAPA) veröffentlichten Zahlen (Erhebungszeitraum 15.8.22-15.8.23) bestätigen, dass nur etwa 1 Prozent der 2.292 Frachtdiebstahl-Fälle in Deutschland während der Fahrt stattfanden.

Viele Anwendungsfälle wie Begegnungsverkehr, multimodaleTransporte, Trailerverleih

Dementsprechend zahlreich sind die Anwendungsfälle. Schürmeyer nennt die Wichtigsten: „Das System ist vielfältig einsetzbar – im Begegnungsverkehr, in der Fuhrparkdisposition bei der Zuteilung der Einheiten an die Fahrer, im kombinierten Verkehr, im Trailerverleih zur Sperrung der vermieteten Einheiten beispielsweise bei Zahlungsausfällen oder zur Steuerung von Trailern, die Subunternehmern überlassen werden.“ Zu den potenziellen Nutzergruppen zählen Speditionen, Fuhrunternehmer und Trailerverleiher. Es gebe bereits Interessensbekundungen für die smarte Lösung, verrät Schürmeyer.

Feste Installation entlastet Fahrer von manuellem Sichern

Die Besonderheit des „Smart Lock“ ist die Kombination aus der fest verbauten Verriegelung und dem schlüssellosen, ferngesteuerten Auslösen per App oder Browser. Das Modul selbst wird einmalig unter dem Trailer installiert, so dass für den Fahrer kein zusätzlicher zeitlicher Aufwand durch ein händisches Sichern entsteht. Zur Verriegelung wird automatisch ein keilförmiger Stopper vor dem Königszapfen ausgefahren. In diesem Zustand wird bei einem unberechtigten Aufsattelversuch der Trailer so hochgedrückt, dass die Sattelplatte der Zugmaschine den Königszapfen der zu ziehenden Einheit nicht greifen kann.

Einfache und sichere App-Steuerung

Gesteuert wird die Ver- und Entriegelung durch ein IoT-Modul. Ein Sicherheitskonzept sorgt dafür, dass nur Zugriffberechtigte, unabhängig von ihrem eigenen Standort, über die jeweiligen Trailer verfügen können. „Die Bedienung für Fahrer, Disponenten oder Fuhrparkleiter ist einfach gehalten. Über eine App oder den Browser können Sensordaten des Schlosses abgerufen und die Sperrung beziehungsweise Entsperrung ausgelöst werden. Der berechtigte Benutzer wird durch eine zertifikatsbasierte Authentifizierung identifiziert. Darüber hinaus wird die Kommunikation mit dem Server durch eine Transportverschlüsselung zusätzlich vor dem Zugriff Dritter geschützt. Entwicklungsseitig berücksichtigen wir hierbei die Anforderungen der ISO/SAE 21434:2021-08 zur Cybersicherheit, ebenso wie die Anforderungen an die funktionale Sicherheit des Systems“, erklärt die verantwortliche Projektleiterin bei PEM Motion Lisa Weichsel.

In die Trailer-Telematiksoftware integrierbar

Bei der Entwicklung haben MANSIO und PEM Motion auch die Voraussetzungen für einen ganzheitlichen Nutzungsansatz geschaffen. So lässt sich die smarte Verriegelung einfach in die vorhandene Trailer-Telematiksoftware integrieren. Schürmeyer ist überzeugt: „Unser Modul ist eine sicherheitsrelevante und sinnvolle Ergänzung zu den bereits vorhandenen Anwendungen, die über die Trailer-Telematik der Nutzfahrzeughersteller gesteuert werden. Die Integrierbarkeit gewährleistet, dass alle Anwendungen in einer Hand gebündelt werden.“

Um die technische Verfügbarkeit jederzeit zu gewährleisten, beinhaltet das System einen eigenen Energiespeicher. Die Energieversorgung soll grundsätzlich über den Stromkreislauf des Sattelaufliegers ermöglicht werden. Als Fallback-Option verfügt das Verriegelungssystem aber auch über eine eigene Lademöglichkeit.

Das smarte Schließsystem wird im Rahmen des Projekts STAFFEL prototypisch entwickelt. Das vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geförderte Forschungsprojekt STAFFEL soll im Lkw-Güterverkehr Transportzeiten halbieren und Lenkzeitverschwendung reduzieren, indem Trailer entlang von Transportrouten zwischen Fuhrunternehmen übergeben werden.

Bildunterschrift: Das „Smart Lock“ wird einmalig unter dem Trailer installiert. Zur Verriegelung wird automatisch ein keilförmiger Stopper vor dem Königszapfen ausgefahren. In diesem Zustand wird bei einem unberechtigten Aufsattelversuch der Trailer so hochgedrückt, dass die Sattelplatte der Zugmaschine den Königszapfen der zu ziehenden Einheit nicht greifen kann.

Illustration: MANSIO

Quelle Lütpress