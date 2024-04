Marcel Hutfilz: FIDLOCK Ambassador aus Überzeugung

Sicherheit und Qualität haben für den Berliner E-Mobilitätsspezialisten oberste Priorität

Vor neun Jahren war Marcel Hutfilz mit der Gründung von Scooterhelden Berlin (www.scooterhelden.de) einer der ersten deutschen Fachhändler, die sich auf Elektrokleinfahrzeuge spezialisiert hatten. Die Geschäftseröffnung war im wahrsten Sinne des Wortes ein Sprung ins kalte Wasser, aber ermöglichte es ihm die neuesten E-Boards, E-Scooter & Co zu testen. In der E-Mobilitätszene ist seine Expertise sehr geschätzt, da er höchsten Wert auf Qualität und Sicherheit legt. Sein YouTube-Kanal hat sich zu einer zentralen Anlaufstelle für E-Mobilitätsfragen entwickelt. Nach dem Test verschiedener Produkte aus dem FIDLOCK Portfolio (www.fidlock.com) dürfen diese bei Marcel Hutfilz auf keiner Tour mehr fehlen. Die patentierten magnet-mechanischen Technologien bieten Befestigungslösungen u. a. für Smartphone, Trinkflaschen und Action-Cams.

E-Mobilität – ein generationsübergreifendes Thema

E-Mobilität bietet nicht nur Fahrspaß, sondern auch die Chance unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Heute benutzen viele Leute E-Scooter, E-Bikes & Co. als Fortbewegungsmittel für ihre täglichen Wege, beispielsweise zur Arbeit, zur Schule oder einfach nur zum Einkaufen. Die E-Mobilität ist kein Trend mehr, sondern die Zukunft der Mobilität in den Innenstädten – davon ist Marcel Hutfilz überzeugt.

Als er 2015 sein erstes Geschäft für Elektrokleinfahrzeuge in Berlin eröffnete, wurde er von Branchenexperten belächelt. Bereits nach zwei Jahren benötigte er größere Geschäftsräume, um potenziellen Kunden ein breiteres Produktportfolio anbieten zu können. Gleichzeitig hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die neuesten Entwicklungen zu testen und seine Erkenntnisse und Tipps in Blogbeiträgen und Videos zu teilen. Sein Enthusiasmus für die E-Mobilität und sein Qualitätsanspruch an Technik und Sicherheit sind sehr gefragt. Über 81.000 User haben allein seinen YouTube-Kanal abonniert – Tendenz steigend.

Marcel Hutfilz – Neuheiten gegenüber immer aufgeschlossen

Die Leidenschaft des Berliner E-Mobilitätsexperten schlägt nicht nur für die kleinen wendigen E-Scooter, E-Roller & Co, sondern auch für praktisches Equipment. In einer Welt, die von Eile und Komplexität geprägt ist, gibt es Augenblicke, die auch einen Profi wie Marcel Hutfilz staunen lassen. Genau das ist ihm mit den FIDLOCK Gadgets passiert. Einen Verschluss zu öffnen und zu schließen mag trivial erscheinen, aber für FIDLOCK ist es mehr als das. Das Hannoveraner Unternehmen schafft durch einfache, sichere und intuitive Verschlusstechnologien eine Anziehungskraft, die den Alltag auf eine bemerkenswerte Art und Weise vereinfacht.

Mit den verschiedenen patentierten magnet-mechanischen Technologien bietet FIDLOCK Befestigungslösungen für Smartphone, Trinkflasche und andere Utensilien. Im Rahmen eines Tests hat Marcel Hutfilz einen neuen am Markt erhältlichen E-Scooter mit der VACUUM handlebar base flex und seinem hochwertigen Smartphone ausgestattet. Während der ausgiebigen Testfahrt versorgte ihn sein Smartphone jederzeit mit allen wichtigen Informationen – ohne zu verrutschen oder sich ungewollt zu lösen. Auch der PINCLIP action cam mount hat es ihm angetan. Mit nur einer Hand konnte er während der Fahrt einen Positionswechsel seiner Action-Cam – die auf keiner Testfahrt fehlen darf – vornehmen.

FIDLOCK einfach nur anziehend ….

Ende 2023 stand Marcel Hutfilz vor einer wichtigen Entscheidung – den Fokus vollständig auf seinen Online-Kanal @scooterhelden zu legen. Sein stationäres Ladengeschäft hat er verkauft. Heute bringt er seine persönlichen Ressourcen noch stärker in die Förderung der E-Mobilität ein.

Für wen eignet sich ein Offroad E-Scooter? Unterstützen die innovativen Features von E-Kabinenrollern die Sicherheit? – Diesen und vielen weiteren Fragen widmet sich Marcel Hutfilz heute. Bei all seinen Tests hat er immer FIDLOCK Produkte im Gepäck.

„Die FIDLOCK Gadgets halten. Egal ob ich über Kopfsteinpflaster, Bordsteinkanten, Pfützen oder Waldboden fahre – mein Handy ist immer sicher befestigt. Auf längeren Touren nehme ich gern eine Wasserflasche mit. Die ist mit dem TWIST System praktisch und elegant beispielsweise am E-Scooter oder E-Bike befestigt. Das einfache einhändige Befestigen und Lösen von Smartphone, Trinkflasche & Co ist mir wichtig für eine intuitive und praktische Nutzung“, betont Marcel Hutfilz. „Aus vollster Überzeugung bin ich Markenbotschafter für FIDLOCK geworden.“

