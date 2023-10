News bei ESENSA MEDITERANA

Mediterrane Kosmetik für schöne und gesunde Haut aus Kroatien

ESENSA MEDITERANA – Die moderne und nach neuestem europäischen Standard entwickelte Natur-Spa Kosmetik aus Kroatien (Novigrad) wird seit 2018 in Deutschland in 4- und 5-Sterne-Hotels, hochwertigen Kosmetikinstituten und Parfümerien sowie online über JOILS – die Duftmanufaktur angeboten. Die exklusiven Produkte und Behandlungsprogramme für Gesicht und Körper bauen auf der einzigartigen Synergie aus Phyto-, Aroma- und Thalassotherapie auf und zeigen eine sehr hohe Verträglichkeit und Wirksamkeit.



ESENSA MEDITERANA launcht zur kälteren Jahreszeit das neue Körper- und Massageöl: SANDDORN

Das neue Wellness-Massageöl besteht aus kaltgepressten Ölmischungen und wertvollem Sanddornfruchtfleisch. Mit seinem hohen Gehalt an Vitaminen, vor allem Vitamin C und E, und ungesättigten Fettsäuren verleiht es der Haut Vitalkraft und macht sie zugleich weich und widerstandsfähig. Abgerundet wird es durch einen herrlichen Duft aus ätherischen Lavendel-, Orangen- und Zedernholz Öl. Es hilft dabei Stress abzubauen, wirkt entspannend und fördert das allgemeine Wohlbefinden.

Die wichtigsten Wirkstoffe des Sanddorn für die Gesundheit

Sanddorn ist eine wahre Vitaminbombe, da er die Zitrone um das Zehnfache an Vitamin C übertrifft. Neben Vitamin C ist Sanddorn reich an Vitamin E, Eisen, Kalzium, Zink, Magnesium und Kalium sowie an ungesättigten Fettsäuren. Außerdem gehört er zu den wenigen pflanzlichen Nahrungsmitteln, die Vitamin B12 enthalten. Darüber hinaus weist er einen hohen Beta-Carotin-Gehalt auf. Die natürliche Gesamtheit der Wirkstoffe ist einzigartig. Die wichtigsten Anwendungsgebiete bei der inneren Anwendung sind Erkältungen und Entzündungen, denn Sanddorn kann zur Unterstützung der Immunabwehr eingesetzt werden.

Schöne, gesunde und samtweiche Haut mit Sanddorn

Auch in der Hautpflege- und Kosmetikbranche hat Sanddorn einen hohen Stellenwert erlangt. Er wirkt heillend und regeneriert die Haut, wirkt der natürlichen Hautalterung entgegen, desinfiziert und beugt Entzündungen vor. Sanddorn macht die Haut samtweich und elastisch. Trockene und schuppige Haut gehören mit dem Körper- und Massageöl der Vergangenheit an.

Die Sanddorn-Beere ist übrigens die einzige Obstfrucht, die sowohl im Samen als auch im Fruchtfleisch fettes Öl enthält und damit wasserlösliche und fettlösliche Vitamine. Diese sorgen ebenfalls für die guten hautpflegenden Eigenschaften. Daher: Strapazierte, trockene und reife Haut liebt die Powerbeere.

Das neue SANDDORN Körper- und Massageöl ist für 39,50 Euro / 100 ml erhältlich bei den ESENSA MEDITERANA Kosmetikpartnern und online über JOILS – die Duftmanufaktur

ESENSA MEDITERANA – Innovative Kombination der Phyto-Aroma-Thalasso Therapie

Jedes Pflanzen-und Meeresextrakt enthält Aktivstoffe die jeweils eine spezifische Wirkung besitzen. Durch die Kombination mehrerer Extrakte, die sich gegenseitig ergänzen, lässt sich die Wirkung der einzelnen Extrakte optimieren. So besitzen Algen die Eigenschaft das Hautgewebe zu remineralisieren und ermöglichen gleichzeitig eine bessere Aufnahme weiterer Aktivstoffe in der Haut. Sorgsam ausgewählte ätherische Öle multiplizieren die Wirkung der Pflanzen-und Meeresextrakte und runden die Pflegeformeln ab. Das innovative Prinzip der Phyto-Aroma-Thalasso Therapie nutzt die natürliche Wirkung aller drei Therapien und verstärkt die einzelnen Wirkstoffe in ihrer Wirkung. Somit ist 1+1+1 nicht drei, da die Aromatherapie die Phytotherapie in ihrer Wirkungsweise um ein vielfaches verstärkt. Die Thalassotherapie sorgt zusätzlich für die Remineralisierung und verhält sich somit wie ein Biokatalysator der die Kraft und Ergebnisse der Phyto-Aroma Therapie nochmals verstärkt.

Die exklusive Naturkosmetik und Behandlungen sind in Wellnesshotels und Day-Spas, hochwertigen Kosmetikinstituten und Parfümerien, sowie online unter JOILS – die Duftmanufaktur erhältlich.

