MeDusch – der innovative Aroma-Duschschaum für Haut und Sinne!

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

MeDusch verwöhnt die Haut und Sinne durch belebende Aromen und wohltuende Pflege

Gerade in der Erkältungszeit ist ein Kräuter-Bad besonders wohltuend – doch vielen Menschen ist mittlerweile Duschen lieber – oder aber sie besitzen gar keine Badewanne. Mit MeDusch gibt es jetzt das ideale Pendant zum Kräuter-Bad: Der innovative Duschschaum enthält ätherische Öle, die die Sinne verwöhnen, und eine reichhaltige Pflegeformel für die Haut – so wird die tägliche Dusche zur wohltuenden Auszeit in einer Aroma-Oase!

Die Erfinderin Jacqueline Torres Martinez begeisterte in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ gleich alle fünf Investoren mit ihrer Innovation. Mit Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel entschied sie sich für einen Kombi-Deal der beiden Löwen.

„Als Pharmareferentin im Apothekenaußendienst habe ich gemerkt, dass immer weniger Menschen die Badewanne nutzen oder überhaupt keine zuhause haben – also wollte ich das wohlige Gefühl eines Kräuter-Bads auch unter der Dusche ermöglich. So ist MeDusch entstanden!“Jacqueline Torres Martinez, Erfinderin von MeDusch

MeDusch ist frei von Mikroplastik* und Silikonen und reich an wohltuender Pflege:

Angenehme Düfte umschmeicheln die Sinne, Mandel- und Avocado-Öl pflegen die Haut. Im Winter sorgt „MeDusch Erkältungszeit“ für ein angenehm belebendes Duscherlebnis – dank den wertvollen Inhaltsstoffen Eukalyptus und Menthol. Als zweites Duschprodukt stellt die Gründerin einen „After-Sports“-Schaum vor. „MeDusch Regenerations-Zeit“ liefert mit Rosmarin und Arnikablütenextrakt wohltuende Pflege nach dem Training.

„Was für ein Pitch und was für ein Fight! Jacqueline hat einfach alle Löwen überzeugt! Jacqueline hat den Duschschaum für die Erkältungszeit erfunden. MeDusch schafft eine tolle Möglichkeit, sich auch unter der Dusche zu entspannen und sich selbst etwas Gutes zu tun – ein absolutes Must-have, insbesondere in der Erkältungszeit.“Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

MeDusch macht Wellness im Alltag möglich:

Schon das Auftragen des geschmeidigen Schaums entfaltet die belebenden Aromen und sorgt für ein wohliges Gefühl. Mit dem heißen Duschwasser intensiviert sich der Duft. Die echten ätherischen Öle verflüchtigen sich sanft, sodass sie später nicht mehr wahrnehmbar sind. Die Haut aber nimmt die pflegenden Inhaltsstoffe aus reinem Mandel-& Avocado-Öl dankbar an. Das behagliche Gefühl bleibt – wie nach einem ausführlichen Kräuter-Bad – ohne die Duftwolke

„Ich schätze den Mut und die Innovationsfreude der Gründerin sehr. Sie hat ein großartiges Kosmetikprodukt geschaffen, bei dem ich gerne mit an Bord bin!“Carsten Maschmeyer, Investor und Geschäftsführer der Maschmeyer-Group

MeDusch ist unter www.medusch.de aktuell für 6,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Quelle segmenta communications GmbH/DS Produkte GmbH