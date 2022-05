Beim Markenfestival am 14. September in Düsseldorf dreht sich alles um das Metaverse und dessen Bedeutung für Unternehmen. Unter dem Motto „Marken im Metaverse“ erleben 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Mischung aus Experten-Wissen und Inspiration. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Es herrscht Goldgräber-Stimmung bei den Software-Entwicklern und Marketing-Agenturen. Das Metaverse, ein digitales Paralleluniversum, wird zum Gamechanger für viele Branchen und Marken. Doch wie weit ist das Web 3.0 bereits in der Praxis angekommen? „Wir wollen die neuesten Entwicklungen auf die Bühne bringen und kontrovers diskutieren, wie Marken sich im Metaverse positionieren und verhalten sollen“, sagt Hans-Willy Brockes, CEO von ESB Marketing Netzwerk.

Unter dem Motto „Marken im Metaverse“ wird sich das Markenfestival am 14. September 2022 diesen Trendthemen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf widmen.

Das Festival liefert eine Mischung aus Experten-Wissen, Learnings und Inspiration aus der Markenwelt. Auf verschiedenen Bühnen werden Megatrends wie Nachhaltigkeit, Purpose, Influencer- und Employer-Branding diskutiert. Neben dem fachlichen Input werden auf dem Festivalgelände in der Merkur Spiel-Arena die neusten Trends und Innovationen aus der Markenwelt präsentiert. Rund 500 Teilnehmende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden erwartet. Es bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, um neue Kontakte zu knüpfen.

„Das Markenfestival wird nicht einfach ein weiterer Fachkongress werden, sondern wir haben den Anspruch die Vision des Metaverse erlebbar zu machen und den Entscheidern die Grundlagen des virtuellen und realen Markenmanagements aufzuzeigen“, so Brockes. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Vertriebschancen für Marken und deren Produkte gelegt.

Christian Poschmann, Executive Director Corporate Events von D.LIVE fügt hinzu: „Damit schaffen wir eine Plattform für neue Trends und Marken. Das Markenfestival passt hervorragend zu Düsseldorf, in der Landeshauptstadt sind viele internationale Kreativ- und Marketingagenturen ansässig, viele große Marken werden hier entwickelt.“

Die Erstauflage in der Merkur Spiel-Arena richtet sich an Geschäftsführer, Markenentscheider sowie Agenturen und Medien im Markenumfeld. Die Veranstalter sind das ESB Marketing Netzwerk und D.LIVE. Nach dem Vorbild des Schweizer Markenkongress wird nun auch in Deutschland eine Premium-Plattform für Markenführung und Markenmanagement entstehen.



Alle Informationen rund um das Markenfestival stehen unter https://www.markenfestival.com/ zur Verfügung. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Titelbild Nach dem Vorbild des Schweizer Markenkongress wird nun auch in Deutschland eine Premium-Plattform für Markenführung und Markenmanagement entstehen.

Fotos Bildquelle Fotograf: Gabriele Griessenböck

Quelle ESB Marketing Netzwerk AG