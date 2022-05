Dass die Aufgaben eines Praktikanten mehr als nur Kaffeekochen und Kopieren beinhalten, zeigt ein Dortmunder Jungunternehmen mit einem ganz besonderen Projekt. Das unter anderem aus dem Fernsehen bekannte Startup Cropfiber GmbH mit seiner Marke ASPHALTKIND bietet zurzeit ein einzigartiges Praktikum an: Für das „ASPHALTKIND Traumpraktikum: The Drive of your Life“ wird ein/e Praktikant/in1 gesucht, der/die für zwei Wochen quer durch Deutschland fährt. Auf diese Weise soll die Person dabei unterstützen, die angekündigte Markteinführung der vom Unternehmen hergestellten Dachbox voranzutreiben. Hierzu fährt die Person zu verschiedene Events und besucht die sehenswertesten Orte.

Dabei stellt das Unternehmen nicht weniger als den firmeneigenen Porsche 911 zur Verfügung. „Mit dem ASPHALTKIND Traumpraktikum wollen wir wirklich den Traum einer Person erfüllen. Hätte man mir damals das Angebot gemacht, für zwei Wochen mit einem Porsche zu fahren, hätte ich es sofort angenommen“, meint Nils Freyberg, Geschäftsführer der Cropfiber GmbH. Während der Reise soll der Praktikant die Menschen dabei über die Sozialen Netzwerke mitnehmen und sie in Form von Videos sowie Fotos an seinem außergewöhnlichen Abenteuer teilhaben lassen.

Das Beste an der Sache, neben der Tatsache 911 fahren zu können: Sämtliche Reisekosten werden hierbei vom Unternehmen übernommen. Zudem steht im Raum, neben dem Porsche auch ein leistungsstarkes Elektroauto zu fahren, auf welches während des Praktikums gewechselt werden soll. Denn die Dachbox ist zwar auf einem Sportwagen entwickelt und getestet, aber gebaut ist sie für Kombi, Limousine, Coupé, SUV und dabei insbesondere den Elektro-Derivaten. Der Dachbox-Fokus liegt schließlich neben Stabilität, Gewicht und Design vor allem auf einer ausgezeichneten Aerodynamik.

Die gesuchte Person sollte neben einem gültigen Führerschein (mind. Klasse B) über mind. 4 Jahre Fahrpraxis verfügen sowie gute Kenntnisse in den Bereichen Fotobearbeitung und Videoschnitt haben. Außerdem benötigt der Praktikant ein freundliches und selbstsicheres Auftreten vor sowie abseits der Kamera.

Weitere Informationen zum Traumpraktikum finden sich im Internet unter https://asphaltkind.de/traumpraktikum/. Interessierte können ihre Bewerbung an gleicher Stelle einreichen. Aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen wird zum Einreichen eines kurzen Vorstellungsvideos geraten.

Darüber hinaus können sich selbstverständlich auch interessierte Sponsoren beim Unternehmen melden, die ebenfalls von der hohen Reichweite des Traumpraktikums profitieren können.

