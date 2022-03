Mistho erhält 3 Millionen EUR in Seed-Runde

Das Berliner FinTech Mistho hat im Zuge einer Seed- Finanzierungsrunde 3 Millionen EUR eingesammelt

Das gab der Open Payroll Spezialist heute bekannt. Die Runde wird angeführt von Lightbird, weitere Geldgeber sind Flash Ventures, Global Founders Capital, FinVC, Nauta Capital sowie bekannte Business Angels wie Kai Hansen, Stefan Tietze und Ante Spittler. Die neuen Finanzmittel sollen vor allem für die weitere Produktentwicklung, sowie den Eintritt in mehrere europäische Märkte investiert werden. Den Anfang machen dabei die Märkte UK und Deutschland.

Mistho Co-Founder & CEO Maximilian Czymoch freut sich über die frischen Finanzmittel zum Start:

„Es ist unglaublich spannend, mit unserer Plattform den Open Payroll Gedanken jetzt auch in Europa zu etablieren. Open Payroll ist ein elementarer Bestandteil der Open Finance Bewegung und wir sind der festen Überzeugung, dass Verbraucher das Grundrecht haben, ihre Finanzdaten direkt mit Dritten auszutauschen, und zwar unabhängig von den Systemen, in denen diese Daten heute gespeichert sind. Den Befreiungsschlag, den Open Banking für den Bankenmarkt darstellt, wollen wir mit Mistho jetzt auch für die Bereiche HR und Payroll verwirklichen. Wir sind überzeugt davon, dass Entscheidungen über die individuelle Kreditwürdigkeit in Zukunft in den allermeisten Fällen über aktuelle Finanzdaten aus erster Hand getroffen werden und nicht wie früher über den Blick in die Vergangenheit.“

„Wir eröffnen den Menschen in Europa mit unserer Open Payroll Lösung die Möglichkeit, ihre Einkommensdaten direkt und sicher mit Unternehmen zu teilen und somit unkompliziert Zugang zum Kredit- und Finanzsystem zu erhalten. Unternehmenspartner, die Mistho über unsere standardisierte Schnittstelle nutzen, reduzieren die Anfälligkeit für Betrug, sparen Zeit und Ressourcen und verbessern gleichzeitig die Nutzerfreundlichkeit,“ ergänzt Shervin Panahi, Co-Founder & CPO von Mistho.

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle Engel International Communications GmbH