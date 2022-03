World of Sweets Umsatzsteigerung um 26 Prozent

Europas größter Online-Versender für Süßwaren, World of Sweets, ist auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie noch einmal stark gewachsen: Das Unternehmen hat 2021 einen Umsatz von 33,8 Millionen Euro (2020: 26,8 Millionen Euro) erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 26 Prozent.

Mit 600.000 Bestellungen lieferte World of Sweets 2021 noch einmal 125.000 mehr Bestellungen aus als im Jahr 2020 (475.000 Bestellungen).

Umsatzschwergewichte sind – nach wie vor – Fruchtgummi und Schokolade. Geschäftsführer Markus Heide: „Wir haben das Angebot erweitert, die Prozesse optimiert und sind agil aufgestellt. Wir haben kurze Wege zu unseren Kunden, Lieferanten und Dienstleistern. Dadurch können wir in alle Richtungen schnell auf die weiter rasant wachsende Nachfrage reagieren.“

World of Sweets hat eine dritte Lagerhalle in der direkten Umgebung gekauft, die mit 1.800 Palletten-Stellplätzen aber März als Nachschub-Lager in Betrieb genommen wird. 90 Festangestellte und rund 50 Aushilfsmitarbeiter, sind am Unternehmenssitz Henstedt-Ulzburg im Einsatz. Rund 10.000 unterschiedliche Produkte sind aktuell im Angebot. Neben süßen und salzigen Snacks können Kunden auch eine breite Auswahl an Müsli, Kaffee und Teekaufen. Besonders beliebt sind zahlreiche Motto-Boxen mit Süßwaren und Snacks zu beliebten Themen, wie beispielsweise „Retro“, „USA“, „Vegan“ – oder seit einigen Monaten die Snack-Box Homeoffice, die Unternehmen den Mitarbeitern auch nach Hause schicken.

Markus Heide blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft: „Mit unserem Angebot und unseren Services konnten wir in den vergangenen Jahren viele neue Privat- und Geschäftskunden als Stammkunden an uns binden. Wer einmal in unserer Riesenauswahl gestöbert hat, kommt auch gern wieder.“

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH