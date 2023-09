Modelyzr mit neuer Transaction Engine

Die Modelyzr GmbH stellt auf dem diesjährigen European M&A Community Summit in Berlin ihre neue Transaction Engine vor. Die KI-basierte Analytics-Software unterstützt nicht nur die Entscheidungsfindung in Merger & Acquisition-Prozessen, sondern die Umsetzung und kann so maßgeblich zum Geschäftserfolg von Unternehmen beitragen. Der Anbieter des KI-Marktmodells MODELYZR tritt als Sponsor sowie im Rahmen eines Workshops auf der Veranstaltung auf.

„Welche Auswirkungen hätte der Kauf von Unternehmen X?“, „Welcher Marktanteil könnte verloren gehen, würde ein bestimmter Unternehmensbereich verkauft?“, „Welche Geschäftschance würde eine Akquisition eröffnen und in welchen Marktsegmenten?“: Im Vorfeld von M&A-Aktivitäten werden diese oder ähnliche Fragen gestellt, um die Erfolgschancen und Wirkung von M&A Transaktionen zu maximieren. Mithilfe der Modelyzr Transaction Engine und dem zugrundeliegenden B2B Marktmodells werden präzise Antworten möglich.

„Merger & Acquisition bietet ein enormes Wachstumspotenzial für Unternehmen, birgt jedoch auch große Risiken. Deshalb müssen in jeder Phase eines M&A-Prozesses alle verfügbaren Informationen einbezogen und gründlich analysiert werden“, sagt Nils Niehörster, Gründer und Geschäftsführer der Modelyzr GmbH. „Unsere Transaction Engine basiert auf einem ganzheitlichen und adaptierbaren KI-Marktmodells und ermöglicht in diesem erfolgskritischen Bereich zuverlässig richtige Entscheidungen.“

Vier Module für optimierte M&A-Prozesse

Die neue Transaction Engine unterstützt die für die Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen M&A-Strategie wichtigen Phasen: Business Case Definition, Due Diligence sowie Post Merger Integration. Sie umfasst vier Module: das Global M&A Data Repository, ein M&A Simulation Cockpit, die Data Room Target Evaluation sowie die Lightspeed Post Merger Integration.

Das Global M&A Data Repository analysiert und nutzt Investitionsdaten, um erfolgversprechende Akquisitionsziele schnell und sicher zu identifizieren. Ebenso kann ermittelt werden, in welche Bereiche Wettbewerber bereits investieren.

Mithilfe des M&A Simulation Cockpits können unterschiedliche Transaktionsszenarien entwickelt und durchgespielt werden, um einen passenden Business Case zu definieren. Hierbei werden Umsatzpotenziale von Targets und möglichen Veräußerungsteilen berücksichtigt. So kann etwa bestimmt werden, welche die besten Kandidaten für eine Veräußerung sind und welche Auswirkungen sich für Verkäufer und Käufer ergeben würden.

Den Due-Diligence-Prozess unterstützt die Data Room Target Evaluation. Mit ihrer Hilfe wird ermittelt, welchen Customer Lifetime Value der Kundenstamm eines Zielunternehmens besitzt, welche Überschneidungen es zwischen den eigenen Kunden und denen des Targets gibt und welche Synergien schnell und zuverlässig gehoben werden können.

Nach der Transaktion unterstützt das Post Merger Integration Modul bei der optimierten Markteinführung. So können zum Beispiel Upselling-Potenziale in der Zielkundenbasis und im eigenen Kundenstamm aufgespürt werden. Somit vergeht bis zum ersten gemeinsamen Umsatz dramatisch weniger Zeit als ohne KI-Unterstützung.

Modelyzr-Vortrag auf der European M&A Community Summit

Der European M&A Community Summit 2023 in Berlin findet in diesem Jahr am 14. und 15. September statt. Nils Niehörster wird dem Fachpublikum in einem Workshop im Rahmen der Veranstaltung berichten, welche Vorteile und neue Möglichkeiten KI-gestützte Merger & Acquisitions bieten. Darüber hinaus tritt die Modelyzr GmbH als Sponsor des Summit auf.

Bild Modelyzr GmbH

Quelle Sputnik GmbH