Montana Capital Partners stärkt US-Investitionsaktivitäten mit Büroeröffnung in New York

Montana Capital Partners („mcp“) wird im Juni seine erste internationale Niederlassung in New York City eröffnen.

Dieser Schritt erfolgt zeitgleich mit der Einstellung von David Overton als Director und Head of the New York Office. Overton wird an Eduard Lemle berichten, der die Investitionstätigkeiten von mcp in den USA weiterhin vom Hauptsitz in der Schweiz aus leiten wird. mcp ist eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Sekundärmarkt konzentriert.

mcp blickt auf eine mehr als zehnjährigen Erfolgsgeschichte bei Secondary-Investments im US-Markt zurück. Vor dem Hintergrund, dass die Hälfte der Assets der letzten drei Fonds in den USA investiert ist, baut mcp unter der Leitung von Overton ein Team von zunächst vier Investment Professionals in New York auf. Um den Aufbau des Teams zu unterstützen, wechseln zwei Investment-Experten aus der Schweiz in die USA.

Das Team wird verantwortlich sein für Sourcing und Due Diligence von Secondary-Transaktionen im Rahmen der hoch differenzierten Strategie von mcp, die auf vier Säulen basiert: proaktives Sourcing, maßgeschneiderte Transaktionen, Risikominimierung und Investitionen in attraktive Privatunternehmen mit Fokus auf den Mid-Market.

David Overton war zuvor für Newbury Partners als Director und Mitglied des Investment Committees tätig und hatte in der Vergangenheit zudem verschiedene Positionen bei Coller Capital und Merrill Lynch inne. Er verfügt über einen Abschluss an der Howard University sowie einen MBA an der Harvard Business School.

Eduard Lemle, Managing Partner bei mcp, kommentiert: „Das aktuelle, volatilere makroökonomische Umfeld stellt eine einzigartige Gelegenheit für Private-Equity-Secondaries dar. Die Nachfrage nach Liquidität seitens der Investoren ist stark erhöht, was es Sekundärmarktinvestoren ermöglicht attraktive Renditen zu erzielen. Es ist deshalb ein sehr spannender Zeitpunkt für unsere Zusammenarbeit mit David, durch die wir unsere Präsenz im US-Markt für Limited Partner (LP)-orientierte und General Partner (GP)-orientierte Transaktionen weiter ausbauen können. Mit seiner fast 12-jährigen Erfahrung im Secondaries-Bereich wird er eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum unserer hoch differenzierten Investmentstrategie in den USA spielen.“

David Overton, Director und Head of New York Office bei mcp, fügt hinzu: „mcp ist ein führender Sekundärmarkt-Investor im Mid-Market und verfügt über eine hoch differenzierte Private Equity Secondaries Strategie sowie eine lange Geschichte erfolgreicher Investitionen in den USA. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, das Wachstumspotenzial in den USA bei Sekundärmarkttransaktionen im Mid-Market zu erschließen. Dies ist ein besonders attraktiver Zeitpunkt, da der Investment-Ansatz von mcp sowohl Diversifizierung als auch attraktive Renditen selbst in volatileren Marktphasen bietet.“

Dr. Marco Wulff, Managing Partner und CEO bei mcp, fasst zusammen: „Dass wir nun ein Team und eine physische Präsenz in den USA aufbauen unterstreicht unser Ziel, unsere Position als führendes Unternehmen im Sekundärmarkt mit einem globalen Investitionsmandat weiter zu festigen. mcp wird sich weiterhin darauf konzentrieren, für seine Anleger die attraktivsten Opportunitäten im globalen Sekundärmarkt zu identifizieren.“

Foto von David Overton (Quelle: Montana Capital Partners)

