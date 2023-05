BMW ist Partner der 76. Internationalen Filmfestspiele in Cannes

Nach der Premiere im vergangenen Jahr ist BMW 2023 zum zweiten Mal in Folge offizieller Partner der Internationalen Filmfestspiele in Cannes. Mit mehr als 200 vollelektrischen Fahrzeugen – ergänzt um die neuen BMW XM Modelle mit Plug-in-Hybrid-Antrieb – stellt der bayerische Premium-Automobilhersteller die Fahrzeugflotte für die 76. Auflage der renommierten Filmfestspiele und einige ihrer offiziellen Partner. Das Festival der internationalen Kinobranche im Süden Frankreichs bildet außerdem den perfekten Rahmen für die erstmalige Präsentation eines neuen actiongeladenen BMW Films und des innovativen Wasserfahrzeugs THE ICON. Erstmals nach seiner Weltpremiere ist in Cannes auch der neue BMW i7 M70 xDrive*, das stärkste und schnellste vollelektrische Modell im gesamten BMW Produktportfolio, auf der Straße unterwegs.

„Wir freuen uns sehr, die offizielle Partnerschaft mit den Internationalen Filmfestspielen fortsetzen zu können“, sagt Jens Thiemer, Senior Vice President Kunde und Marke BMW. „Das Festival hat es sich zur Aufgabe gemacht, jünger, zeitgeistiger und digitaler zu werden, was die Partnerschaft zu einer idealen Plattform für unsere BMW Luxusprodukte macht. Als Fortsetzung unserer legendären BMW Films Reihe feiern wir in Cannes die Premiere für die neue BMW Films Produktion. Darüber hinaus schaffen wir mit THE ICON, aber auch mit dem BMW i7 M70 xDrive eine faszinierende Symbiose aus Luxus, Innovation und Nachhaltigkeit.“

„BMW trat im Jahr 2022 als offizieller Automobilpartner dem Festival von Cannes bei und stellte im Einklang mit der Umweltpolitik des Festivals eine Flotte von 80 außergewöhnlichen, zu 100 Prozent elektrischen Modellen zur Verfügung. Wir sind stolz und glücklich, auf die Unterstützung der Marke BMW zählen zu können, deren Beziehung zur siebten Kunst historisch ist und die alle unsere Gäste erneut auf ihren verschiedenen Reisen begleiten wird“, sagt Iris Knobloch, Präsidentin der Internationalen Filmfestspiele in Cannes.

Spektakuläre Fortsetzung der BMW Films Produktionen.

Mit dem Debüt der neuen BMW Films Produktion führt die bayerische Premium-Marke die Tradition cineastischer Highlights mit aktuellen Modellen in tragenden Rollen fort. Bereits seit mehr als 20 Jahren setzen renommierte Hollywood-Regisseure immer wieder bekannte Hauptdarsteller und ihre Co-Stars auf vier Rädern in faszinierenden Kurzfilmen in Szene. Zu den bekanntesten Episoden zählt der Streifen „Star“, der eine Aufsehen erregende Fahrt in einem BMW M5 zu einer Filmpremiere zeigt. Zuletzt wurde in der BMW Films Produktion „The Escape“ eine BMW 5er Limousine in einer atemberaubenden Verfolgungsjagd in Szene gesetzt. Auf rasante Fahrszenen, spektakuläre Action und Star-Besetzung können sich die Fans auch bei der Premiere der neuen BMW Films Produktion in Cannes freuen.

Weltpremiere im Hafen von Cannes: THE ICON.

Eine weitere Premiere erleben die Besucher des Filmfestivals im Hafen von Cannes. Dort wird erstmals THE ICON präsentiert. Das innovative Fahrzeug für emissionsfreie Mobilität auf dem Wasser, das in enger Zusammenarbeit zwischen BMW und dem Bootshersteller TYDE entwickelt und produziert wurde, verkörpert eine weitere fortschrittliche Interpretation von Luxus.

In THE ICON verbindet sich die langjährige Erfahrung der Marke BMW i auf dem Gebiet der Elektromobilität mit der Bootsbau-Expertise von TYDE und einem zukunftsweisenden Design, das im Studio des BMW Group Tochterunternehmens Designworks entstand. Mit dem ersten öffentlichen Auftritt von THE ICON im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Cannes setzt BMW ein weiteres Zeichen für den holistischen Ansatz bei der Gestaltung der nachhaltigen Mobilität von morgen.



Elektrifizierte Performance und nachhaltiger Luxus für die Festival-Gäste.

Vom 16. bis zum 27. Mai 2023 treffen sich Filmemacher, Schauspieler und Cineasten aus aller Welt an der Côte d‘Azure, um die bedeutendsten neuen Produktionen zu sehen und der Verleihung der begehrten Goldenen Palme beizuwohnen. Den Shuttle-Service auf den Transferstrecken rund um den Palais des Festivals et des Congrès übernimmt BMW. Aktuelle Modelle der Marke BMW, die sich durch einen elektrifizierten Antrieb auszeichnen und damit im Stadtverkehr von Cannes lokal emissionsfreies, nahezu lautloses Gleiten ermöglichen, machen für die internationalen Gäste, Festival-Teilnehmer und VIPs nachhaltigen Luxus erlebbar.

Die Zusammensetzung der Fahrzeugflotte, die für das Festival und einige seiner offiziellen Partner zur Verfügung steht, spiegelt die mittlerweile große Vielfalt an elektrifizierten BMW Modellen im Luxussegment wider. Neben dem vollelektrischen BMW iX M60 xDrive* wird auch das erste High-Performance-Automobil der BMW M GmbH mit Plug-in-Hybrid-Antrieb, der BMW XM*, auf den Straßen rund um den Boulevard de la Croisette unterwegs sein. Sein M HYBRID Antrieb und das einzigartige Ambiente seiner M Lounge im Fond bieten den Fahrgästen ein exklusives Performance-Erlebnis. Eine weitere Option für nachhaltige Mobilität der Zukunft repräsentiert der BMW iX5 Hydrogen* mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie.

Das absolute Maximum an nachhaltigem Luxus verkörpert auch in Cannes der vollelektrische BMW i7 M70 xDrive. Mit einer Systemleistung von bis zu 485 kW/660 PS und einem maximalen Drehmoment von 1 100 Nm ist das Performance Modell das leistungsstärkste und schnellste vollelektrische Fahrzeug im gesamten Produktportfolio der BMW Group.

Exklusive Vorführung der neuen BMW Films Produktion im Fond des BMW i7.

In den BMW i7 Modellen können die Gäste den BMW Theatre Screen nutzen und auf dem 31,3 Zoll großes Panoramadisplay im Fond der vollelektrischen Luxuslimousinen die neue BMW Films Produktion genießen.

Der aus dem Dachhimmel herausfahrende BMW Theatre Screen, der sich horizontal über nahezu den gesamten Innenraum ausdehnt und in der Höhe vom Dachhimmel bis zu den Rückenlehnen der Vordersitze reicht, sorgt dabei für ein einzigartiges Entertainment-Angebot im Fond des BMW i7. Das große Panoramadisplay und das Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System verwandeln die zweite Sitzreihe in ein exklusives Privatkino auf Rädern.

Quelle Bild und Text: BMW AG